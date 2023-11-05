CHP kurultayında seçimi kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu'ndan veda mesajı CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda ikinci tura kalan seçim sonrası yeni Genel Başkan Özgür Özel oldu. Seçimi 276 oy farkla kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda "Delegelerimizin verdiği kararla, Genel Başkanlık görevine veda ediyorum" dedi.

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CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu dönemi sona erdi...

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda yapılan seçimde, ikinci tur sonuçlarına göre Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı girdiği yarışı kazandı.

Heyecanın ve gerginliğin yüksek olduğu kurultayda oylama işlemi tamamlandı ve sonuç açıklandı.

Sonuca göre Kılıçdaroğlu 664, Özel 682 oy aldı. Bu sonuçla birlikte Özgür Özel genel başkanlığı 2 oyla kaçırdı ve seçim ikinci tura ertelendi.

Özgür Özel Genel Başkan oldu

Buna göre, Özgür Özel Kılıçdaroğlu'na fark atarak CHP'nin 8. Genel Başkanı seçildi.

İkinci tur sonuçlarına göre Özgür Özel 812 oy alırken, Kılıçdaroğlu ise 536 oy aldı.

Kılıçdaroğlu veda mesajı yayınladı

İkinci tur oylama işlemi sonrası salonu terk eden Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in Genel Başkanlığı ilan edildikten sonra sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu.

"Büyük Önderimiz Atatürk'ün emanetini, bugüne kadar onurla taşıdım"

Genel Başkanlığa veda eden Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı: