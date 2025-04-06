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Haber Merkezi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), son dönemde parti içi tartışmalar ve şaibe iddialarıyla anılıyor...

CHP, son dönemde partiye yönelik soruşturmalar ve kayyum söylentileriyle 21. olağanüstü kurultayını gerçekleştiriyor.

Sabah başlayan kurultayda sıcak gelişmeler yaşandı.

TEK ADAY ÖZGÜR ÖZEL

Kurultay sürecinde dikkat çeken en önemli gelişme, genel başkanlık yarışında Özgür Özel’in tek aday olarak öne çıkması oldu.

ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ

Kurultaydan kısa süre önce genel başkanlık için adaylığını açıklayan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, kurultay süreci devam ederken adaylıktan çekildi.

Uysal, adaylıktan çekilirken, "Partimi yıpratmamak adına adaylığı sürdürmeyeceğim." açıklamasını yaptı.

ŞİMŞEK YETERLİ İMZAYI TOPLAYAMADI

Aday olacağını söyleyen bir diğer isim eski milletvekili Berhan Şimşek ise yeterli imzayı toplayamadı.

CHP'de genel başkan adaylığı yarışına katılabilmek için 67 delegenin imzasını almak gerekiyor.

Yaşanan gelişmeler, Özel'in genel başkanlık için tek aday olmasının önünü açtı.

GENEL BAŞKANLIK İÇİN DELEGELERİN YÜZDE 5'İNİN İMZASI LAZIM

CHP'de Genel Başkan adayı olmak için delege üye tamsayısının en az yüzde 5'inin Divan Başkanlığına yazılı başvuruda bulunması gerekiyor.

Genel Başkan, kurultayca gizli oyla ve üye tam sayısının salt çoğunluğuyla seçiliyor. İlk iki oylamada sonuç alınamaz ise üçüncü oylamada en çok oy alan aday seçiliyor.

CHP parti tüzüğü gereği genel başkanlığa aday olmak için 68 kurultay delegesinin imzasını bulmak gerekiyor

Kurultaydan sonra en yetkili organ olan PM üyeliğine aday olabilmek için ise 10 delegenin imza vermesi şartı aranıyor.