CHP kurultayından yeni detaylar! Delegelere ev ve telefon verildi Kurultay gecesi Kemal Kılıçdaroğlu'nun en yakınındaki isimlerden biri olan Nuray Başaran, deleglere verilen ev ve telefonları anlattı.

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ensonhaber.com

Genel seçimlerde mağlubiyet alan ve CHP'nin kurultayında da kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu, şimdilerde Ankara'daki ofisinde 1 Nisan'ı bekliyor.

O gece kurultayda olanları ise TV100 ekranlarına katılan Gazeteci Nuray Başaran anlattı.

Başaran, anlattıklarıyla CHP kurultayının arkasını da ortaya dökmüş oldu...

İşte o sözler;

"Delegelere ev verildi"

Kurultay gecesine döndüğümüzde, kurultay gecesinde tuhaflıklar var. Önce eşit oy aldığı söyleniyor iki genel başkanın. 18 oy Kemal Bey'den geçersiz sayılıyor. Bu arada da 745 oydu galiba 700 küsür oy Kemal Bey'e delegelerden aday olması için toplanan bir oy var. 700 kişilerde 628'de kaldı diye hem gelen belediye başkanları hem il başkanları kendi delegelerini kontrol ediyorlar. Acaba kim verdi, vermedi diye.



Kemal Bey'in odasında bunu hesabı yapılıyor. Tam bu aşamada odaya giren herkes diyor ki; benim delegeme telefon verilmiş. İçinde soğuk cüzdan var. İş adamları da bunları söylüyor. Bir diğeri geliyor diyor ki; benim delegeme ev verilmiş. Hasan Şenyurt 70 delegeye ev verildiğini söylüyor.

"Kemal Bey içeriden hançerlendi"

İşe alınan delegelerin çocukları, yakınları, eşleri var. Açılan soruşturmada bunların listesi de var. Kemal Bey biliyorsunuz kurultaya geldiğinde "seçimi kaybettiğinde sırtımda hançerle seçimi gittim" dedi. Bunu Meral Hanım cevapladı, üzerine alındı ama bugün görüyoruz ki Kemal Bey'in söylemi içeriyeymiş. İçeriden yapılan hançerlermiş.

"Kemal Bey'in kazanmaması lazım"

Biliyorsunuz bir zoom toplantısı yapılmıştı. O sızdırıldı. Birincisi 6'lı masanın lansmanı vardı Ankara'da ilk toplantıyı o zaman yapıyorlar. Oradaki toplantıda diyorlar ki; "Kemal Bey kazanamazsa Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı bu başarısızlıktan sonra bırakır. Kemal Bey'in kazanamaması lazım. Bunların tapeleri Kemal Bey'e geliyor. Gaziosmanpaşa'da bir adreste. Tape ve belgeler kurultay dosyasında mevcut. Kemal Bey'e geliyor. Kemal Bey şaşırıyor. Sonrası yine zoom toplantıları oluyor. Kemal Bey bu yüzden hançerlerle girdim diyor.

"Kemal Bey ikna edildi"