CHP, Libya'da askeri üs kurulmasına karşı çıktı

Alman basınına demeç veren CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, CHP’nin, Türkiye’nin meşru Libya hükümetine verdiği askeri desteğe karşı çıktığını belirtti.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri ve darbeci Hafter'e karşı ülkenin resmi hükümetine verdiği destekle siyasi arenadaki etkisini her geçen gün artıran Türkiye, bölgede çıkar çatışması içinde bulunan devletlerin eleştiri oklarını da üzerine çekmeye devam ediyor.

Meşru Libya hükümetinin, darbeci Hafter milislerine karşı verdiği mücadelede aktif rol oynayan Türkiye, gerçekleştirdiği resmi ziyaretler sonrasında Libya'da iki askeri üs kurma kararı aldı.

CHP, DIŞ GÜÇLERİN İTİRAZLARINA KATILDI

Türkiye’nin stratejik noktalarda kurmuş olduğu askeri güç dengesi, başta Hafter milisleri olmak üzere, yasa dışı kuvvetler üzerinden bölgedeki etkinliğini artırmak isteyen komşu devletlerin çıkarlarına ters düşmüşken, kurulacak üslere bir itiraz da CHP’den geldi.

Alman Frankfurter Allgemeine’ye konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Ahmet Ünal Çeviköz, Türkiye’nin meşru Libya hükümetine verdiği desteğe karşı çıktı.

Ünal, verdiği röportajda, Türkiye’nin bölgede kuracağı bir askeri üssün, Libya’nın iç işlerine müdahale etmek olduğunu ileri sürdü.

SİSİ'YE DESTEK VERDİ

Türkiye’nin, Orta Doğu’da sert bir politika izlediğini söyleyen Çeviköz, Libya’da kurulacak bir üssün ülkeyi iç savaşın eşiğine getireceğini iddia etti.

Türkiye’nin, Arap dünyasındaki müttefiklerini “kaybetmemesi” gerektiğini savunan Çeviköz, Libya’nın Mısır hükümeti için de bir güvenlik meselesi olduğunu söyleyerek, Sisi hükümetinin Türkiye’ye yönelik itirazlarını da haklı çıkarmaya çalıştı.

CHP’nin, Libya’ya askeri güç göndermenin sonuna kadar karşısında olacağını söyleyen Çeviköz, Türkiye’nin öncelikli meselesinin bölgede arkadaş edinmek olması gerektiğini söyledi.