CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, deprem bölgesinde

İzmir'deki deprem bölgesinde incelemelerinin ardından açıklama yapan Kılıçdaroğlu, hükümete iş birliği çağrısı yaparak, "Deprem, a partilisi b partilisi diye ayrım yapmıyor." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, deprem bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere İzmir'e ulaştı.

Kılıçdaroğlu, 6.6 büyüklüğündeki depremde tamamen yıkılan Bayraklı içesindeki Rıza Bey Apartmanı'nın bulunduğu bölgeye geldi.

ÇALIŞMALAR HAKKINDA BİLGİ ALDI

8 katlı, 29 dairenin bulunduğu apartmandaki kurtarma çalışmaları hakkında AFAD ve sivil toplum kuruluşlarından bilgi alan Kılıçdaroğlu buradan ayrıldı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu daha sonra, Bayraklı ilçesi Mansuroğlu Mahallesi’ndeki tamamen yıkılan 7 katlı 28 daireli Emrah Apartmanı'nın enkaz alanına gitti.

Burada da yetkililerden bilgi alan Kılıçdaroğlu, enkazdaki çalışmaları izleyen bir kadınla konuşup taziyelerini iletti.

Kılıçdaroğlu, incelemelerinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"ÖNLEMLER İVEDİLİKLE ALINMALI"

Türkiye'nin bir deprem gerçeğiyle karşı karşıya olduğunu ve bundan sonra bu gerçekle karşılaşacağını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Bu gerçeği madem biliyoruz bunun önlemlerinin ivedilikle alınması gerekir. Türkiye genelinde. Nerede deprem kuşağı varsa önlemler alınmalı." dedi.

"DEPREM A PARTİLİSİ B PARTİLİSİ AYRIMI YAPMIYOR"

Bu felaketin atlatılacağını fakat bundan sonra benzer olaylarda karşılaşıldığında daha sağlıklı daha güçlü binalara ihtiyaç olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Hızla kentsel dönüşüme ihtiyacımız var. Bürokraside karşılaşılan engeller var. Bu engellerin süratle aşılmasına ihtiyaç var. İstanbul çok ciddi bir deprem riskiyle karşı karşıya. Merkezi yönetimin bu konuda yerel yönetimlerin önündeki engelleri kaldırması lazım. Deprem, a partilisi b partilisi diye ayrım yapmıyor. Dolayısıyla merkezle yerel arasında çok güçlü bir iletişim kurulmalı." ifadelerini kullandı.













