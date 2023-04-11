CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu: İki kırmızı çizgisi var; bayrağımız ve vatanımız Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çanakkale'de kendisini karşılayan vatandaşlara hitap etti.

ensonhaber.com

Türkiye, tarihinin en önemli seçimlerine hazırlanıyor.

Pusulada yer alacak isimlerin netleşmesiyle, vatandaşlar 14 Mayıs'ta kararını verecek.

Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan’ın yarışacağı seçimlerde ittifaktaki saflar netleşti.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çanakkale'de "Millet Buluşması"nda konuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu konuşmasına, "Sana söz Çanakkale, iktidar olacağız. Sana söz Çanakkale, bu ülkeye barışı, huzuru getireceğim." diyerek başladı.

Emekliye 15 bin lira ikramiye

Emekliye 15 bin vaadini tekrar hatırlatan Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

Emekli kardeşlerim, 2015 tarihinden bu yana emeklilere asgari ücret kadar Ramazan ve Kurban Bayramı'nda ikramiye verilsin dedim. Eksik yaptılar. Kurban Bayramı'nda göreceksiniz, ödenmeyen bayram ikramiyesi 15 bin lira hesaplarına yatacak. Bay Kemal'i tanımıyorlar. Bay Kemal söz verdi mi, doğrudan yapar. Emekliye hak ettiği bayram ikramiyesini vereceğiz.

"Sizin hayalleriniz Bay Kemal'in hedefi olacak"

Hiçbir ailede yoksulluk sınırı altında kalmasına izin vermeyeceğim. Her ailenin asgari gelir güvencesi olacak. Gençler, en büyük şikayetinizin torpil olduğunu biliyorum. Devlette liyakati sağlayacağız, sözlü sınavı kaldıracağız, KPSS'de ne aldıysanız atamanızı yapacağız. Aşınız olacak, işiniz olacak. Sizin hayalleriniz Bay Kemal'in hedefi olacak.

"100 bin öğretmen ataması yapacağız"

Öğretmen atamalarıyla ilgili de konuşan Kemal Kılıçdaroğlu 100 bin atama sözünü tekrarlayarak şu ifadeleri kullandı:

Atama bekleyenleri çözeceğim. Cumhuriyet'in 100'üncü yılında 100 bin öğretmen ataması yapacağız. Bütün köy okullarını yeniden açacağız. Öğretmen ile öğrencisini buluşturacağız. Tarımın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Yemi, gübreyi dışarıdan alıyorsanız onların utanması gerekiyor. Hepsini kendimiz üreteceğiz. Ben Kemal geliyorum, diyorum ve geleceğim. Türkiye'nin bütün sorunlarını çözeceğiz.



Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, tüm kentlere ayrımcılık yapmadan nasıl hizmet verilir 81 ile gösterecek. Birlikte mücadele edeceğiz.

"İki kırmızı çizgisi var; bayrağımız ve vatanımız"

"CHP'nin iki kırmızı çizgisi var; bayrağımız ve vatanımız." diyen Kılıçdaroğlu şöyle devam etti:

Onlar Süleyman Şah Türbesi'ni kaçırdı. Bunu yapanlar asla milliyetçi olamaz, vatansever olamaz. Benim bu millete sözüm var. İktidar olduğumuzda göreceksiniz Süleyman Şah Türbesi'ni vatan toprağına götüreceğiz ve bayrağımızı dikeceğiz.

"GATA'yı açacağız, askeri hastaneleri açacağız"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkan satır başları şu şekilde:

Dünyada hastanesi olmayan tek ordu bizim ordumuz. Hastanelerini elinden aldılar. Bir ordunun hastanesi yoksa ciddi sorun var demektir. Bir hafta göreceksiniz, GATA'yı açacağız, askeri hastaneleri açacağız. Biz ordumuzun ne kadar değerli olduğunu biliyoruz. Kime hizmet ettiklerini de gayet iyi biliyorum. Ayın 14'ünde bugün işim var diye düşünmeyin. Sandığa gidin, oyunuzu kullanın ve sahip çıkın. Sandıkların tamamına sahip çıkacağız.

"Tek adam rejimine karşıyız"

Çanakkale'deyiz, Çanakkale'nin bizim tarihimizde ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve binlerce şehidimiz sayesinde Çanakkale geçilmedi. Çanakkale, Kurtuluş Savaşı'mızın önsözüdür. 1915'te bir tek düşman askeri Çanakkale'yi aşamadı. 3 yıl geçti, tek kurşun atılmadan aynı düşman gemileri Dolmabahçe'de demirlediler. Tek adamın, tek bir insana verilen yetkinin ülkeyi ne hale sürükleyeceğini anlamanız için anlattım. Biz tek adam rejimine karşıyız. Bu ülkenin çıkarları için tek adam rejimine karşıyız. Milli Kurtuluş Savaşı veren ülke bir kişiye teslim edilemez.

"Yeni bir iklimi getireceğiz"

Kırsalda çalışan gençler ve kadınlar unutmasınlar; bunların sosyal güvenlik primlerini biz ödeyeceğiz. Üretiyor musun kazanacaksın; sen kazanırsan Türkiye kazanacak. Senin primini biz ödeyeceğiz. Yeni bir iklimi bu ülkeye getireceğiz. Kucaklaşacağız, ayrışmayacağız, bir olacağız. Ne derlerse desinler biz ne yapacağımızı, nasıl yapacağımızı biliyoruz.



İklim değişikliği var. Yangınları söndürecek uçaklara ihtiyacımız var. THK'nın bunu yeteri kadar yapamadığını biliyoruz. Size söz. 16 Cumhurbaşkanlığı uçağını satacağım, yangın söndürme uçakları alacağım. Bizim lükse ihtiyacımız yok.

Olası kabinedeki bakanları açıkladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Çanakkale'deki konuşmasında yanına genel başkan yardımcıları Muharrem Erkek ve Ahmet Akın'ı aldı.

Partililere de "Unutmayın, Balıkesir'in ve Çanakkale'nin birer bakanı olacak" dedi.

Erkek Çanakkale, Akın Balıkesir milletvekili ve her iki isim de milletvekili adayı olmak için başvuru yapmadı.