CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu oyunu kullandı 6'lı masanın Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandığa gitti.

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Liderler sandık başında...

Sabahın erken saatlerinden itibaren okullara akın eden binlerce vatandaş, bugün Türkiye'nin kaderini belirleyecek.

Parti liderleri de oylarını kullanmaya başladı.

Sabah saatlerinde Millet İttifakı'nın bileşenlerinden İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener sandığa gitti.

Ardından 6'lı masanın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Lideri ve Kemal Kılıçdaroğlu da Ankara'da Arjantin İlkokulu'nda eşi Selvi Kılıçdaroğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte oyunu kullandı.

"Bu ülkeye baharlar gelecek"

Kılıçdaroğlu, ardından açıklamalarda bulundu.

Seçim akışının bozulmaması adına konuşmasını kısa tutan Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: