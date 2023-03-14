CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Milleti kandırıyorlar' dediği Togg satışa çıkıyor

Türkiye 60 yıllık hayaline kavuşuyor..
Tüm Türkiye, yerli otomobil Togg'u yollarda görmek için gün sayıyor.
29 Ekim günü, Bursa'nın Gemlik ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla Togg'un ilk arabası üretim bandından indi.
Cumhuriyet'in 100'üncü yılına yetişmesi amacıyla ekipler hummalı bir çalışma yürüttü.
Togg'un fiyatı belli oldu
Bugün ise beklenen fiyat ve satış tarihi açıklaması netlik kazandı.
Togg'dan yapılan açıklamada, siparişlerin 16-27 Mart arasında başlayacağı ve T10X modelinin fiyatının 953 bin TL olacağı açıklandı.
Muhalefet Togg'u karalama kampanyasına girişti
Tüm Türkiye heyecanla yerli ve milli otomobilini yollarda görmeyi beklerken akıllara muhalefetin Togg hakkında kullandığı sözler geldi.
Kılıçdaroğlu'nun Togg sözleri gündem oldu
CHP Genel Başkanı ve 6'lı masanın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 2019 yılında katıldığı bir programda söylediği sözler sosyal medyada gündem oldu.
"Otomobil üretiyoruz dediler. Nerede?"
Kemal Kılıçdaroğlu, "Otomobil üreteceğiz diyorlar. Nerede kaldı bu?" diyerek vizyon proje Togg'u eleştirdiği konuşmasında şu ifadeleri kullanmıştı:
Hani oturdular, büyük gösteriler yaptılar, iş adamları bir araya geldi. Bakanlar, başbakanlar, cumhurbaşkanları bir araya geldi. Otomobil üretiyoruz dediler. Nerede? Milleti kandırmak için, Türkiye otomobil üretir. Otomobil üretmek artık sıradan bir olay. Mesele nedir? Ürettiğin otomobili kime satacaksın?
Açılış törenine de katılmamıştı
Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Ekim günü açılışı yapılan üretim tesisine CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu da davet etmiş ancak Kılıçdaroğlu davete katılmayacağını açıklamıştı.