CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Milleti kandırıyorlar' dediği Togg satışa çıkıyor Togg'un fiyatı ve satışa çıkacağı tarih açıklanmışken akıllara Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçmişte söylediği sözler geldi. Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin vizyon projesi için "Milleti kandırıyorlar" ifadelerini kullanmıştı.

Türkiye 60 yıllık hayaline kavuşuyor..

Tüm Türkiye, yerli otomobil Togg'u yollarda görmek için gün sayıyor.

29 Ekim günü, Bursa'nın Gemlik ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla Togg'un ilk arabası üretim bandından indi.

Cumhuriyet'in 100'üncü yılına yetişmesi amacıyla ekipler hummalı bir çalışma yürüttü.

Togg'un fiyatı belli oldu

Bugün ise beklenen fiyat ve satış tarihi açıklaması netlik kazandı.

Togg'dan yapılan açıklamada, siparişlerin 16-27 Mart arasında başlayacağı ve T10X modelinin fiyatının 953 bin TL olacağı açıklandı.

Gözden Kaçmasın Togg'un fiyatları açıklandı Haberin Detayları

Muhalefet Togg'u karalama kampanyasına girişti

Tüm Türkiye heyecanla yerli ve milli otomobilini yollarda görmeyi beklerken akıllara muhalefetin Togg hakkında kullandığı sözler geldi.

Kılıçdaroğlu'nun Togg sözleri gündem oldu

CHP Genel Başkanı ve 6'lı masanın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 2019 yılında katıldığı bir programda söylediği sözler sosyal medyada gündem oldu.

"Otomobil üretiyoruz dediler. Nerede?"

Kemal Kılıçdaroğlu, "Otomobil üreteceğiz diyorlar. Nerede kaldı bu?" diyerek vizyon proje Togg'u eleştirdiği konuşmasında şu ifadeleri kullanmıştı:

Hani oturdular, büyük gösteriler yaptılar, iş adamları bir araya geldi. Bakanlar, başbakanlar, cumhurbaşkanları bir araya geldi. Otomobil üretiyoruz dediler. Nerede? Milleti kandırmak için, Türkiye otomobil üretir. Otomobil üretmek artık sıradan bir olay. Mesele nedir? Ürettiğin otomobili kime satacaksın?

Açılış törenine de katılmamıştı

Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Ekim günü açılışı yapılan üretim tesisine CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu da davet etmiş ancak Kılıçdaroğlu davete katılmayacağını açıklamıştı.