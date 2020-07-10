CHP lideri Kılıçdaroğlu, Ali İsmail Korkmaz'ı andı

Eskişehir'de darbedilen ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Korkmaz'ı anan Kılıçdaroğlu, "Dünyanın hiçbir sarayı, Ali İsmail Korkmaz'dan değerli değildi." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gezi Parkı odaklı olaylar sırasında Eskişehir'de darbedilen ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz'ı 7'nci ölüm yılında andı.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu açıklamayı yaptı:

"İNŞA EDİLEN BU NEFRET REJİMİ..."

"Dünyanın hiçbir sarayı, hiçbir makamı Ali İsmail Korkmaz'ın gülümsemesinden ve yaşamından değerli değildi. İnşa edilen bu nefret rejimine karşı mücadelem, fidanlarımızın gülüşleri sadece fotoğraflarda kalmasın diyedir. Sevgiyle anıyorum."