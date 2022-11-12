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    Kemal Kılıçdaroğlu'ndan, Cihan Kolivar'a destek

    "Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir" diyen Cihan Kolivar'a CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu sahip çıktı. Kılıçdaroğlu, "Bir insan düşüncesinden ötürü hapse atılır mı?" ifadelerini kullandı.
    • Haber Merkezi
    • 12.11.2022 - 16:42
    • Güncelleme : 12.11.2022 - 16:49
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    Kemal Kılıçdaroğlu'ndan, Cihan Kolivar'a destek

    Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, katıldığı canlı yayın programında tepki çeken ifadeler kullanmıştı.

    Tepkilerin ardından "Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir" diyen Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve devletin yargı organlarını alenen aşağılamak" suçundan tutuklandı.

    Bursa’daki temaslarını sürdüren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Yıldırım ilçesindeki düğün salonunda düzenlenen 'Kanaat Önderleri, Muhtarlar ve STK Buluşmaları Toplantısı’na katıldı.

    Kemal Kılıçdaroğlu ndan, Cihan Kolivar a destek #1

    Kılıçdaroğlu sahip çıktı

    Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar'ın tutuklanmasına değinen Kemal Kılıçdaroğlu, Türk milletine hakaret eden Cihan Kolivar'a sahip çıktı.

    "Herkesin bir düşüncesi var"

    Bir sivil toplum örgütünün başkanı kalktı bir konuşma yaptı. Ekmekle ilgili bir konuşma yaptı. Vay efendim şimdi hapiste. Onun hakkını, hukukunu kim arayacak? Bu kardeşiniz arayacak." diyen Kılıçdaroğlu, "Siyasi düşüncesinden ötürü hapse atılanlar var. Ya bir insan düşüncesinden ötürü hapse atılır mı? Herkesin bir düşüncesi var." ifadelerini kullandı.

    "Adalet için ne gerekiyorsa tamamını yapacağız"

    Kemal Kılıçdaroğlu, "Yüce Yaradan demiyor mu? 'Aklınızı kullanmıyor musunuz?' diye soruyor. Kur'an'da birden fazla yerde söylüyor. İnsanoğlu aklını kullanacak. Şimdi aklını kullanan, doğru söyleyeni dokuz köyden kovacaklar. Alacaklar, 'Sen niye böyle yaptın?' diye. Bu kardeşinizin sözü var. Dokuz köyden kovsalar onuncu köye gideceğim bu millete hizmet etmek için. Hiç endişe etmeyin. Beşli çeteler, onlu çeteler. Bunlardan da hesap soracağız. Hiç kimse endişe etmesin. Adalet için ne gerekiyorsa tamamını yapacağız." dedi.

    Kemal Kılıçdaroğlu ndan, Cihan Kolivar a destek #2

    Oğlu ile telefonda görüştü

    Kemal kılıçdaroğlu, dün Cihan Kolivar'ın oğlu Kerem Kolivar’ı telefonla arayarak yanındayız mesajı vermişti. Geçmiş olsun dileklerini ifade eden CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cihan Kolivar’a da selamlarını iletti.

    Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar tutuklandı MANŞETİ İÇİN TIKLAYINIZ

    Kemal Kılıçdaroğlu ndan, Cihan Kolivar a destek #3


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