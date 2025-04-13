CHP'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla başlayan mitingler sürüyor..

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, bugün Samsun’da gerçekleştirilen “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitingine katıldı.

Burada konuşan Özel’in İmamoğlu’nu, Milli Kurtuluş Savaşı’nın önderi ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’le bir tutması dikkat çekti.

Özel, Ekrem İmamoğlu için yaptıkları mitingi Atatürk’ün Samsun’a çıkışına benzetti.

Özel, "Kurtuluşumuzun yürüyüşünü başlatacağımız, ilk adımı atacağımız bugün de Ekrem Başkan’ı 100 binler karşılıyor Samsun’da" ifadelerini kullandı.

"ATATÜRK'Ü SAMSUN'DA KARŞILAYAN DA EKREM'Dİ"

Özel, şu ifadeleri kullandı:

Bundan tam 106 yıl önce 19 Mayıs’ta tam da burada, Samsun’daki Tütün İskelesi açıklarına bir vapur demirledi. İstanbul’dan yola çıkan o vapur dört gün boyunca Karadeniz’in dalgaları ile çırpınarak, boğuşarak Samsun’a gelmişti. O vapuru Anadolu adına, Samsun adına ilk karşılayan, yanaşan, vapurun üzerine çıkan ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, ‘Hoş geldin, emrindeyim’ diyen kişi Binbaşı Mahmut Ekrem’di.



O gün Gazi Paşa’yı Kurtuluş Savaşı için karşılayan Ekrem’di. Kurtuluşumuzun yürüyüşünü başlatacağımız, ilk adımı atacağımız bugün de Ekrem Başkan’ı 100 binler karşılıyor Samsun’da, 100 binler.