CHP lideri Özgür Özel'e şehit cenazesinde tepki! 'Özgür dışarı' Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Enis Budak, Manisa'da son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde Özel'i yuhalayan şehit yakınları "Özgür dışarı" sloganları attı.

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ensonhaber.com

Türkiye'nin kalbine şehit ateşi düştü...

Kahraman Mehmetçik’in yoğun operasyonlar yürüttüğü Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinden ikinci kez şehit haberi geldi.

12 baba ocağına, 12 kahraman askerin şehit ateşi düştü..

Teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan kahraman askerlerimiz için Şırnak 23. Piyade Tümen Komutanlığı'nda tören düzenlendi.

Burada düzenlenen törenin ardından şehitlerin naaşı hava yoluyla memleketlerine uğurlandı.

Şehide veda

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Enis Budak’ın cenazesi Manisa'nın Akhisar ilçesine getirildi.

Akhisar’dan, Yunusemre ilçesindeki baba evi Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi’ne getirilen şehit Enis Budak için helallik alındı. Daha sonra şehidin naaşı, Saruhan Bey Camisi’ne getirildi.

Şehit Er Enis Budak'ın cenazesi Saruhan Bey Camii'nde son yolculuğuna uğurlandı.

Özgür Özel'e tepki

Şehit için düzenlenen cenaze törenine CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Valisi Enver Ünlü, AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve şehit yakınları katıldı.

"Özgür dışarı" sloganları atıldı

Kılınan cenaze namazı öncesi camiye giriş yapan Özgür Özel'e bir grup tarafından tepki gösterildi. Özel'i yuhalayarak 'Özgür dışarı' sloganları atan grup, daha sonra saldırmak istedi.

Polisin müdahale ederek gerilimi sonlandırdı.

Polis eşliğinde çıkabildi

İl Müftüsü Şükrü Kabukçu’nun kıldırdığı cenaze namazı sırasında şehit babası İkram Budak, uzun süre oğlunun al bayrağa sarılı tabutuna sarıldı. Namazın ardından cami çıkışı Özgür Özel’e protestolar devam etti.

Özel, aracına bindirilirken, taşlı saldırıda bulunuldu. Özel daha sonra aracıyla camiden ayrıldı. Şehit Enis Budak, törenin ardından garnizon şehitliğine defnedildi.

CHP, ortak bildiriyi imzalamadı

Öte yandan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda bütçe kanunu teklifi görüşmelerinin sürdüğü sırada AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin grup başkanvekillerinin imzasıyla terör saldırılarıyla ilgili ortak bildiri yayımlandı.

Bildiriye CHP ve DEM Parti grupları imza atmadı.