CHP, Lütfü Savaş’ın konuşulacağı PM toplantısını erteledi Cumhuriyet Halk Partisi, cuma günü yapılması beklenen ve Lütfü Savaş’ın da gündeme geleceği Parti Meclisi toplantısını ertelediğini bildirdi.

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ensonhaber.com

CHP'de Lütfü Savaş gündemi sürüyor...

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ili etkileyen depremlerin yıl dönümünde Özgür Özel ve Hatay için belediye başkan adayı olarak gösterilen Lütfü Savaş, bölgeye gitti.

Özel ve Savaş, bölgede bulunan vatandaşlar tarafından protesto edildi.

Bu protestonun ardından CHP'den yapılan açıklamalarda, Lütfü Savaş konusunun PM'de gündeme getirileceği söylendi.

Açıklama yapan ve adaylıktan çekilmeyeceğini söyleyen Savaş'ın gündeme geleceği toplantı, ertelendi.

Yeni tarih belli oldu

Bugüne kadar 965 seçim çevresi için adaylarını belirleyen CHP'de, son Parti Meclisi (PM) 12 Şubat'ta gerçekleştirilecek.

Son PM'de, Ankara'nın Çankaya ilçesi başta olmak üzere kalan İstanbul ilçeleri ile diğer ilçe ve belde adayları belirlenecek.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Lütfü Savaş’ın adaylık durumunun Hatay’ın tüm ilçelerinde 2-3 gün içinde kapsamlı bir anket yapılacağını ve konuyla ilgili yeni bir karar verileceğini söylemişti.

Aday tanıtım toplantısı: 18 Şubat

Partinin aday tanıtım toplantısı 18 Şubat Pazar günü Ankara Spor Salonu'nda yapılacak.

Toplantıya adayların yanı sıra eski genel başkanlar, milletvekilleri, il başkanları ve partililer katılacak.