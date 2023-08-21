CHP Maltepe İlçe Başkanı Kenan Otlu'nun skandal ifadeleri yeniden gündem oldu CHP'nin Maltepe'deki kongresinde ilçe başkanlığına seçilen eski İl Gençlik Kolu Başkanı Kenan Otlu'nun yıllar önce hendek olaylarıyla ilgili yaptığı açıklamalar hatırlandı. Otlu, terör gruplarıyla omuz omuza mücadele edeceklerini söyleyerek Güneydoğu için 'Kürdistan' ifadesini kullanmıştı.

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Değişim tartışmalarının yaşandığı CHP'de ilçe kongreleri yapıldı.

Yeni ilçe başkanlarının seçildiği kongrelerde olaylı anlar yaşanırken Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerin kazandı.

Yalnızca Esenler ve Bahçelievler'de değişim isteyenlerin adayları oylamada önde çıktı.

Geriye kalan ilçelerde CHP Genel Merkezi'ne yakın adaylar ilçe başkanlığı koltuğuna oturdu.

Eski İl Gençlik Kolları Başkanı Otlu Maltepe'den seçildi

Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerin kazandığı ilçelerden biri de Maltepe oldu.

Maltepe’de eski İl Gençlik Kolları Başkanı Kenan Otlu ile, eski parti ilçe yöneticisi mevcut Maltepe Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Olcay Yılmaz arasında geçti.

Kenan Otlu 209 oy alırken Olcay Yılmaz 193 oyda kaldı.

Yıllar önceki teröre verdiği destekle biliniyor

Kenan Otlu'nun CHP'nin yeni Maltepe İlçe Başkanı olmasının ardından yıllar önceki skandal ifadeleri akıllara geldi.

Otlu, 2015 yılında yaşanan Hendek olaylarıyla ilgili terör gruplarına destek verdi.

Otlu, terör gruplarıyla omuz omuza mücadele edeceklerini söyleyerek Güneydoğu için 'Kürdistan' ifadesini kullanmış ve güvenlik güçlerimizin mücadelesine faşizm dedi.

Kürdistan ifadesini kullandı: Güvenlik güçlerinin mücadelesini 'faşizm' olarak yorumladı

Otlu, "Biz nasıl Gezi’de yan yana durduysak, nasıl 1 Mayıs’ta birlikte gaz yediysek, Ankara katliamında kanlarımız birbirine nasıl karıştıysa bu zulmün karşısında da yan yana, omuz omuza duralım. Barikatta da, alanda da, faşizme karşı omuz omuza duralım. Savaşın da bir kuralı var. Ancak bugün Kürdistan’da savaş hukuku çiğneniyor. Doğuda katliam ve zulüm var. Toplumsal muhalefet cephesinde barikatta yoldaşlığımızı, omuzdaşlığımızı yükseltelim" sözleriyle tepki çekti.

Sözlerinin çarpıtıldığını iddia etti

Kullandığı ifadeler nedeniyle partisinden de tepki çeken Otlu daha sonra bir açıklama yaparak sözlerinin çarpıtıldığını iddia etti.

CHP gençliğinin mücadelesinden korkulduğu da ifade eden Otlu, CHP gençliği hakkında adeta bir linç kampanyası başlatıldığını iddia etti.