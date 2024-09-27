CHP Manisa Milletvekilinden 'balık ölümleri' açıklaması: Gediz bitmiş durumda CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, toplu balık ölümlerinin yaşandığı nehre gelerek yaptığı incelemelerin ardından "Göz bebeğimiz Gediz bitmiş durumda. Kokudan dahi durulmuyor" açıklamasında bulundu.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

İzmir'de yaşanan balık ölümlerinin ardından Manisa'nın Turgutlu ilçesinden geçen Gediz Nehri'nden de balık ölümleri haberi geldi.

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, toplu balık ölümlerinin yaşandığı nehirde incelemeler yaptı.

TEDİRGİNLİK YARATTI

Kütahya'nın Gediz ilçesindeki Murat ve Şaphane dağlarından doğarak Manisa'nın Alaşehir, Salihli ve Turgutlu ilçelerinden geçip İzmir'in Foça ilçesiyle Çamaltı Tuzlası arasındaki bölgeden Ege Denizi'ne dökülen 401 kilometre uzunluğundaki Gediz Nehri'nin bazı bölümlerinde toplu balık ölümleri yaşanması vatandaşlar arasında tedirginlik yarattı.

Özellikle nehrin Turgutlu bölümünde, çok sayıda ölü balık görüldü.

"KOKUDAN DAHİ DURULMUYOR"

Nehirde incelemelerde bulunan CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, şu açıklamalarda bulundu:

Gediz boyu simsiyah. Her yerde bütün canlılar ölmüş vaziyette.



Eskiden Gediz'de hem tarlalar sulanıyordu hem de vatandaşlar suya girebiliyordu. Şimdi böyle bir şey söz konusu değil, kokudan dahi durulmuyor.



Göz bebeğimiz Gediz bitmiş durumda.

"ÖLÜ BALIKLARLA BESLENEN KUŞLAR DAHİ ETKİLENİYOR"

Başevirgen, Gediz Nehri'ne dökülen atıkların İzmir Körfezi'ne kadar ulaştığına dikkati çekerek şöyle dedi:

Rengi siyaha dönen nehir balık ölümlerinin yanı sıra kaplumbağa gibi diğer canlıları da öldürüyor. Hatta ölü balıklarla beslenen kuşlar dahi etkileniyor.



Kirlilik Gediz ile bağlantılı her bölgeyi etkiliyor. Bu sadece Gediz'in sorunu değil.

Burada yetişen sebze, meyve Türkiye'nin her yerine gidiyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)