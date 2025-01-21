CHP Manisa Yunusemre Belediye Meclis Üyesi Mertcan Üreten gözaltına alındı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, dün yaptığı basın açıklamasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik sözleri nedeniyle "Tehdit" ve "Terörle mücadelede görev alan kişileri hedef göstermek" suçlamalarıyla soruşturma başlatılmıştı.

Yaşananların ardından CHP Manisa Yunusemre Belediye Meclis Üyesi Mertcan Üreten, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'i hedef alan bir paylaşım yaptı.

BAŞSAVCI GÜRLEK'İ HEDEF ALDI

Paylaşımın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Manisa Yunusemre Belediye Meclis Üyesi Mertcan Üreten’in gözaltına alındığını duyurdu.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Mertcan Üreten’in sosyal medya paylaşımında kullandığı ifadeler nedeniyle gözaltına alındığı belirtildi.

GÖZALTINA ALINDI

Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında katıldığı bir programda İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Akın Gürlek ve ailesini tehdit niteliğindeki sözleri nedeniyle Tehdit ve Terörle mücadelede görev olan kişileri hedef göstermek suçlarından resen soruşturma başlatılmasından sonra Twitter ve benzer platformlarda aynı şekilde paylaşım yapanlardan CHP Manisa Yunusemre Belediye Meclis Üyesi Mertcan ÜRETEN gözaltına alınmıştır."