CHP Meclis'te eyleme başlıyor CHP lideri Özgür Özel Meclis Danışma Kurulu toplantısının yapılmayacağını duyurdu. CHP Meclis'i terk etmeme eylemine başlayacak.

ensonhaber.com

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, TİP'li Can Atalay ile ilgili Anayasa Mahkemesi'nin verdiği karara uymadı.

Tarihte ilk kez görülen bu olay bir anda gündeme bomba gibi düştü.

Yaşanan olayın ardından bu kez de Yargıtay 3. Ceza Dairesi, AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, AYM'nin kararını tanımadı

Uyulmayan kararın ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel kurmaylarını olağanüstü grup toplantısına çağırdı.

Özel daha sonra partililere sokak ve eylem çağrısında bulundu.

Özel daha sonra TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından yapılacağı bildirilen ve saat 17.00'da toplanması beklenen Danışma Kurulu toplantısının yapılmayacağı aktardı.

CHP'den eylem kararı

Özel, TBMM Genel Kurulu'nu terk etmeme yönünde eylem kararı aldıklarını duyurdu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: