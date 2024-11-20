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İçişleri Bakanlığı bütçe görüşmeleri gergin başladı...

Bütçe görüşmeleri öncesi arbede yaşandı.

YERLİKAYA'NIN GİRMEMESİ İÇİN BARİKAT KURDULAR

CHP'li üyeler kayyumu protesto etmek için salon girişine barikat kurarken, CHP'li Ali Mahir Başarır ve Bakan Yerlikaya arasında sert tartışma yaşandı.

KADIN MİLLETVEKİLLERİNİ ÖN SIRALARA KOYDULAR

O anlarda ön sıralarda bulunan kadın vekillerin zarar görmemesi için Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'a "Kadınları önünden bir çıkartır mısın?" dedi.

"O SÖZÜNÜ GERİ ALACAKSIN"

Ali Mahir Başarır ise Muş'un bu sözlerine karşılık "O sözünü geri alacaksın." ifadelerini kullandı.

O sözlerin ardından başlayan itişmeler ise kameralara anbean yansıdı.

TARTIŞMALAR SALONDA DA SÜRDÜ

CHP'li milletvekillerinin tepkileri, İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın salona girmesinin ardından da devam etti.

"KADIN MİLLETVEKİLLERİ KAPININ ÖNÜNÜ KAPADI"

Bunun üzerine AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında tartışma yaşandı.

Komisyon Başkanı Muş, "Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğinden tutun da başkanlığına kadar 2011'den beri geliyorum buraya. Meclis'te, Plan ve Bütçe Komisyonuna sokmamak gibi bir yetkiniz yok. Önde kadın milletvekilleri, CHP Grubu kapının önünü kapadı. Ben içeri giremiyorum, Komisyon Başkanıyım. Kadın milletvekilleri, erkek milletvekilleri ön tarafı kapatmış, yan yana omuz omuza. Ben içeri giremiyorum. 'Komisyona girmenize izin vermeyeceğiz' deniyor." ifadelerini kullandı.

"ALİ MAHİR BAŞARIR GÖRÜŞMEYE GELMEDİ"

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ı İçişleri Bakanı Yerlikaya ile görüşmesi için davet ettiğini anlatan Muş, "Haber gönderdim, öyle kapı önünde ne konuşacaklar, böyle barikat olduğunu bilmiyorum, buyursun gelsinler. Davet ettim, benim odamda görüştüreyim, benim odam sakin. Ben de bir konu konuşulacak sanıyorum. Sayın Başarır gelmiş olsa, neyse mesele anlatabilir. Esenyurt'taki polisin uygulamasından mı rahatsız, başka bir hadise mi? Gelmedi." diyerek yaşananları aktardı.

"BAŞARIR GELSE SORUN ÇÖZÜLECEKTİ"

Kapının önü milletvekilleriyle dolu olduğu için salona girilemediğini belirten Muş, "Gelse Sayın Başarır, meseleyi anlatsa iş çözülecekti." dedi.

Komisyonda; İçişleri Bakanlığının yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının bütçe, kesin hesap ve Sayıştay raporları görüşülecek.