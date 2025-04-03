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CHP, 6 Nisan'da olağanüstü kurultaya gidiyor.

CHP'nin 6 Nisan 2025'te 21. Olağanüstü Kurultay yapılması kararını almasıyla eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun tekrar geri dönmesi gündemde yine en çok konuşulan ihtimallerden biri oldu.

"ADAY OLMAM" DEMEDİ

Konuya ilikin bir de açıklama yapan Kılıçdaroğlu, 'aday olmayacağım' demedi ve şimdiye kadar kendi isteğiyle değil parti içinden kendisine gelen istekle genel başkan olduğunu söyledi.

FATİH PORTAKAL SORDU: HANGİ YÜZLE

Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden aday olma ihtimali, CHP medyasında tepkilere neden oldu.

Bu tepkilerden birisini de Fatih Portakal yayını esnasında gösterdi.

Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklenen Fatih Portakal, "Hangi yüzle aday olacaksınız?" diye sordu.

Kılıçdaroğlu'nun 2023 yılında kendisi gibi düşünen insanları yanılttığını savunan Portakal, "Ya siz benim umudumu yok ettiniz ya. Ve entrikalar kurdunuz ya. Neler çıktı ortaya ondan sonra. Kimlerle ne pazarlıklar yapmışsınız?" ifadelerini kullandı.

"ADAY OLMAYI DÜŞÜNMEYİN"

Kılıçdaroğlu'nun yeniden aday olmaması gerektiğini vurgulayan Portakal, "Aday olmayı gerçekten asla düşünmeyin." çağrısında bulundu.

Fatih Portakal, şu ifadeleri kullandı:

"BİZİ KANDIRDINIZ"

Kemal Kılıçdaroğlu pazar günkü kurultayda aday olabilir mi? Hiçbir şey demiyor. Ama çoğunluk sağlanırsa, ismi önerilirse düşünebilirim tadında. Ben de soruyorum; Kemal Bey sizi aday gösterirlerse siz hangi yüzle aday olacaksınız?



Kemal Bey aday olur mu olmaz mı bilmiyorum. Yüzde 5 aşağı yukarı 70 küsur delege yapıyor herhalde. Kemal Bey de çok akıllıca cevap veriyor. 'Ben aday olmam, beni aday gösterirlerse düşünürüm' diyor. Düşünmeyin Kemal Bey, gerçekten düşünmeyin. Neden biliyor musunuz? Siz hangi yüzle oturacaksınız o koltuğa? Hadi aday oldunuz diyelim. Hangi yüzle aday olacaksınız?



Hadi kazandınız diyelim hangi yüzle oturacaksınız? Ya siz benim umudumu yok ettiniz ya. Beni kandırdınız ya. Beni ve benim gibi insanları 2023 yılında, değişim isteyen insanları kandırdınız. Ve entrikalar kurdunuz ya.



Neler çıktı ortaya ondan sonra. Kimlerle ne pazarlıklar yapmışsınız? Hala daha siyasetin içinde olacağım diye çırpınıyorsunuz. Öyle mi değil mi diye bir açıklama da yapmıyorsunuz. Belki de gerçekten bunlar bir dedikodu. Böyle bir şey düşünmüyorsunuz bile. Ama düşünüyorsanız da düşünmeyin. Gerçekten aday olmayın. Artık yeter.

"6'LI MASADA HANÇERLEMİŞSİNİZ BİRBİRİNİZİ"

80 yaşından sonra ne vereceksiniz millete? CHP'yi ayağa kaldırmayı falan mı düşünüyorsunuz? En olması gereken zamanda kaldıramamışsınız. İnsanların umutlarını sömürmüşsünüz. 5'li masa, 6'lı masa diye kandırmışsınız. Hançerlemişsiniz birbirinizi. Utanmadan da çıkacaksınız 'Ben aday oluyorum' diyeceksiniz. Yapmayın. Çünkü bir isminiz var. O ismi de zedelendirmeyin. Rica ediyorum sizden. Umuda ihtiyacımız var çünkü. O umut siz değilsiniz bitti. Sizin sayfanız da döneminiz de bitti. Umarım bunu anlarsınız. Umarım kendisi aday olmaz.

TEPKİLER FATİH PORTAKAL'LA SINIRLI KALMADI

Tele 1 yayınına katılan Gazeteci Yalçın Doğan da, "Ben bir şey söyleyeceğim; eğer bu kurultayda 15-30 kişi çıkıp Kılıçdaroğlu'nu aday gösterirse, o gösterenleri partiden ihraç etmek lazım." diyerek Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına tepki gösterdi.