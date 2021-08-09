Hilmi Daşdemir, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adaylığı için CHP'nin eski Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'e teklif götürdüğünü söyledi.

Türkiye, 2023 yılında yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini şimdiden tartışmaya başladı.

AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nda yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı açıklanırken, Millet İtifakı'nda belirsizlik devam ediyor.

2023 seçimlerinde Millet İttifakı'nın "Cumhurbaşkanı adayı kim olacak?" sorusunun yanıtı merak edilirken, Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir, çok konuşulacak bir iddia ortaya attı.

Konuyla ilgili CNN Türk ekranlarında konuşan Hilmi Daşdemir, CHP yönetiminin teklif götürdüğü kişinin, AK Parti'den eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek olduğunu öne sürdü.

CHP, MEHMET ŞİMŞEK İLE TEMAS HALİNDE

Daşdemir iddiasında, "CHP'nin içinden aldığım bir bilgiye göre yakın zamanda Mehmet Şimşek'le de temas halindelermiş. Mehmet Şimşek'in bu teklifi kabul edip etmediğine dair henüz bir bilgi yok ancak Ali Babacan ve Abdullah Gül'den sonra Kürt kökenli olması nedeniyle Mehmet Şimşek'le temas halinde olduklarına dair bilgi var." ifadelerini kullandı.

"İSTENİLEN ÖZELLİKLERE UYUYOR"

Daşdemir, Şimşek adının neden tercih edildiği iddiasını ise, "Kürt kökenli olması, eski AK Partili olması, ekonomist olması gibi özellikleri nedeniyle tercih edilmiş olabilir." dedi.

Hilmi Daşdemir, dile getirdiği iddianın "bir duyum" olduğunu da sözlerine ekledi.

CHP, Mehmet Şimşek'e adaylık teklifi götürdü iddiası VİDEO