CHP, Merdan Yanardağ için milletvekili heyeti görevlendirdi CHP, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ı öven Merdan Yanardağ'ın tutuklanması sonrası hukuki süreci yakından takip etmek ve gerekli girişimlerde bulunmak üzer milletvekili heyeti görevlendirildiğini açıkladı.

Tele1’in yayın yönetmeni Merdan Yanardağ, geçtiğimiz günlerde skandal bir açıklamaya imza attı.

CHP'ye yakınlığı ile bilinen ve bazı söylemleri nedeniyle eleştiriler alan Yanardağ, bu defa teröristbaşı Abdullah Öcalan'a methiyeler dizdi.

Cezaevinde 25 yıldır hüküm süren Öcalan’ın serbest kalması gerektiğini dile getiren Yanardağ, bu sözleri sonrasında da tutuklandı.

Teröristbaşını öven Merdan Yanardağ'ın sözleri cezasız kalmadı ancak muhalefet kanadı bu durumdan rahatsız oldu.

Muhalefet, Abdullah Öcalan'ı öven Merdan Yanardağ'ın neden içeride olduğunu idrak edemediği gibi bir de heyet görevlendirdi.

CHP, Merdan Yanardağ'ın hukuki sürecini takip etmek için özel bir heyeti görevlendirdiğini yazılı açıklamayla duyurdu.

CHP harekete geçti

CHP TBMM Grup Başkanlığı, tutuklanan gazeteci Merdan Yanardağ hakkındaki hukuki süreci takip etmek için milletvekili heyeti görevlendirildiğini açıkladı.

Yanardağ'ı cezaevinde ziyaret edecekler

CHP Grup Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, TELE1 kanalının genel yayın yönetmeni, gazeteci Merdan Yanardağ'ın Abdullah Öcalan ifadeleri nedeniyle başlatılan linç kampanyasının ardından tutuklandığı belirtilerek, "Hakkında yürüyen hukuki süreci yakından takip etmek ve gerekli girişimlerde bulunmak üzere bir milletvekili heyeti görevlendirmiştir.

Aydın Milletvekilimiz Evrim Karakoz, Erzincan Milletvekilimiz Mustafa Sarıgül, Eskişehir Milletvekilimiz Utku Çakırözer ve İstanbul Milletvekilimiz Kadri Enis Berberoğlu'ndan oluşan heyet, Merdan Yanardağ'ı ziyaret etmek amacıyla Adalet Bakanlığı'na gerekli başvuruyu yapmıştır.

CHP Heyeti, Adalet Bakanlığı'ndan gelecek yanıtın ardından Merdan Yanardağ'ı cezaevinde ziyaret ederek, çalışmalarına başlayacaktır" denildi.