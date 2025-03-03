CHP Milletvekili Nail Çiler, Kocaeli'de trafik kazası geçirdi

DHA
Kocaeli'nin Körfez ilçesi TEM Otoyolu Yeniyalı Mahallesi mevkiinde Ankara yönüne gitmekte olan Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli Milletvekili Nail Çiler’in de içerisinde bulunduğu otomobil, aynı istikamette ilerleyen 2 araçla çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle araçlarda hasar oluştu.
YARALANAN OLMADI
Nail Çiler ve diğer araçtakiler kazayı yara almadan atlattı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekibinin çalışmasının ardından Nail Çiler, aracıyla yola devam etti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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