Yerel seçime günler kala meydanlarda partilerin mitingleri sıklaştı.
Parti liderleri il il dolaşıp meydanlarda adaylarına oy istiyor.
Muhalefet mitingleri ise gaflara sahne oluyor.
Balıkesir'de konuştu
CHP Genel Başkanı Özgür Özel 'Halk Buluşması' programı kapsamında Balıkesir'e gitti.
Özel, Edremit ilçesinde parti otobüsü üzerinden vatandaşa seslendi.
Ezan diyaloğu dikkat çekti
Ezan vaktinin yaklaşması üzerine ara verilen mitingde müziğin kesildiği sırada mikrofona yansıyan diyalog dikkat çekti.
"Benim zayıf olduğum konular"
Otobüs üzerindeki CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin ve görevli arasında"Ezan okununca müziği kapatıyor muyduk, ezan 20 geçe mi? Benim zayıf olduğum konular" sözleri, açık unutulan mikrofona yansıdı.
Mikrofonu açık unuttular
Orada bulunan görevlinin ise "Benim de" şeklinde karşılık verdiği duyuldu.
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