CHP mitinginde ezan çıkmazı! Benim zayıf olduğum konular Özgür Özel'in Balıkesir'deki mitingine, ezan vaktinin yaklaşması üzerine ara verildiği sırada CHP'li görevlilerin mikrofona yansıyan diyaloğu dikkat çekti.

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ensonhaber.com

Yerel seçime günler kala meydanlarda partilerin mitingleri sıklaştı.

Parti liderleri il il dolaşıp meydanlarda adaylarına oy istiyor.

Muhalefet mitingleri ise gaflara sahne oluyor.

Balıkesir'de konuştu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel 'Halk Buluşması' programı kapsamında Balıkesir'e gitti.

Özel, Edremit ilçesinde parti otobüsü üzerinden vatandaşa seslendi.

Ezan diyaloğu dikkat çekti

Ezan vaktinin yaklaşması üzerine ara verilen mitingde müziğin kesildiği sırada mikrofona yansıyan diyalog dikkat çekti.

"Benim zayıf olduğum konular"

Otobüs üzerindeki CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin ve görevli arasında"Ezan okununca müziği kapatıyor muyduk, ezan 20 geçe mi? Benim zayıf olduğum konular" sözleri, açık unutulan mikrofona yansıdı.

Mikrofonu açık unuttular

Orada bulunan görevlinin ise "Benim de" şeklinde karşılık verdiği duyuldu.