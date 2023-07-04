CHP Muğla İl Başkanı Hüseyin Erol'dan, Halk TV ve Sözcü TV itirafı: Parayı CHP'den alıyorlar CHP Muğla İl Başkanı Hüseyin Erol'dan Halk TV ve Sözcü TV'ye eleştiri geldi. Erol adeta itiraf niteliğinde bir açıklamada bulunarak, Halk TV ve Sözcü TV'nin parasının CHP'den geldiğini söyledi.

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ensonhaber.com

CHP'de seçimin ardından koltuk kavgası sürüyor.

Parti içerisinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğu bırakmasına yönelik sesler yükselirken, değişim ve dönüşüm açıklamaları da yapılıyor.

Seçimden sonra Kılıçdaroğlu'na yöneltilen eleştiri sesleri ise en çok Halk TV ve Sözcü TV'den yükselmişti. CHP'nin adeta sesi olarak bilinen iki kanal hakkında CHP Muğla İl Başkanı Hüseyin Erol'dan itiraf gibi açıklama geldi.

"Halk TV ve Sözcü TV parayı CHP'den alıyor"

Kurban Bayramı dolayısıyla Muğla'nın Köyceğiz ilçesine gelip partililerle bayramlaşan Erol, Halk TV ve Sözcü TV için zehir zemberek sözler sarfetti.

İki kanalın ihanet içerisinde olduğunu ve CHP tarafından fonlandığını belirten Erol şu ifadelerini kullandı: