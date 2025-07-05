CHP MYK toplanıyor: Gündem gözaltılar

CHP'nin gündemi gözaltılar...

"Aziz İhsan Aktaş suç örgütü"ne yönelik soruşturma giderek büyüyor.

ÜÇ BELEDİYEYE OPERASYON

Bu kapsamda sabah saatlerinde Antalya, Adana ile Adıyaman Belediyesi'ne operasyon düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında; Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek gözaltına alındı.

ÖZGÜR ÖZEL MYK’YI TOPLUYOR

Son olarak, operasyonlar sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Merkez Yürütme Kurulu'nu (MYK) toplama kararı aldı.

Özel’in başkanlığındaki toplantı saat 10.30 itibariyle başladı.

Toplantıda, gözaltına alınan belediye başkanlarının durumu ve bundan sonra sürecin nasıl yönetileceği ele alınacak.