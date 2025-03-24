CHP MYK'dan 3,5 saatlik toplantı: Son gelişmeler ele alındı

Haber Merkezi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplandı.

Genel Başkan Özgür Özel ve kurmaylarının, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Saraçhane’deki binasındaki çalışmaları sürüyor.

3,5 SAAT SÜRDÜ

MYK toplantısı, bu nedenle online olarak yapıldı.

Toplantı, yaklaşık 3,5 saat sürdü.

CHP MYK toplantının gündeminde, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması ve dün gerçekleşen ön seçim sonuçları yer aldı.

ADAY BELİRLEME SEÇİMİNDE 14 MİLYONDAN FAZLA OY VERİLDİ

CHP’de aday belirleme seçimi dün gerçekleşmişti.

Genel Başkan Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı için 14 milyon 850 bin oy verildiğini söylemişti.

OLAĞANÜSTÜ KURULTAY ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

CHP, 6 Nisan günü olağanüstü kurultay kararı almıştı.

Parti genel merkezi, olağanüstü kurultay için çalışmalarını sürdürüyor.

Partinin her hafta TBMM’de gerçekleştirdiği grup toplantısının ise bu hafta Beşiktaş Kültür Merkezi'nde gerçekleşmesi bekleniyor.