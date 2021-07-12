CHP ne yapmadı ki

CHP ne yapmadı ki

AK Parti'nin mega projelerinin ardından CHP'nin hizmetlerini mercek altına aldık..

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı katıldığı tüm seçimlerde hezimeti yaşadı.

Seçimleri yine kaybetme korkusu yaşayan Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığına aday olmak yerine ittifak içerisinde alınacak karar doğrultusunda hareket edeceğini söylüyor.

Parti içerisinde kurduğu dikta sistemi sayesinde koltuğunu koruyan Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara gelmeleri durumunda Türkiye'yi belediyelerdeki anlayışla yöneteceklerini vadediyor.

Peki Kemal Kılıçdaroğlu neden seçmenin güvenini kazanamıyor?

Türkiye genelinde CHP yönetiminde; 11 büyükşehir, 10 il, 191 ilçe ve 51 belde olmak üzere toplam 263 belediye var.

CHP'li belediyeler hangi hizmetleri gerçekleştiriyor?

Cevaplar, bu videoda!

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