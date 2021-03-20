Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi ve Merkez Bankası'nda yaşanan görev değişimin ardından CHP olağanüstü toplantı kararı aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanan kararlara göre; Türkiye İstanbul Sözleşmesi'nden çekildi.

Ayrıca, Merkez Bankası'nda Naci Ağbal görevden alındı yerine Şahap Kavcıoğlu atandı.

Gece yarısı gelen son dakikalar üzerine CHP harekete geçti.

OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun kararıyla olağanüstü toplantı kararı alındı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, saat 12.00'de MYK üyeleri ile saat 14.00'ü gösterirken Parti Meclisi üyeleri ve milletvekilleri ile toplantı gerçekleştirilecek.

Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılmasına karşı çıkıyor.

CHP Lideri, daha önce yaptığı açıklamada Türkiye'nin sözleşmeyi uygulamasını istemişti.