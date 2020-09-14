CHP, Oruç Reis'in bakıma alınmasını taviz olarak gördü

Türkiye, Doğu Akdeniz'deki haklarının yenilmemesi için dikkatli bir şekilde hamlelerini yaparken ana muhalefet partisinin tepkisiyle karşı karşıya kalıyor.

Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarını ele geçirmek isteyen Amerika ve Avrupa ülkeleri, Türkiye'yi saf dışı bırakabilmek için Rum yönetimine ve Yunanistan'a açık bir destek sunuyor. Türkiye ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gösterdiği kararlılıkla bölgede hiçbir hakkını yedirmemek için gücünü ortaya koydu.

Savaş senaryolarının yazıldığı günlerde bölgedeki aktörlere gövde gösterisi yapan Türkiye, tatbikatlar nedeniyle Yunanistan ve Rumların yanı sıra CHP'den de tepki gördü.

ORUÇ REİS GÖREVDEYKEN

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yunanistan ile savaş senaryolarını yanlış bulduğunu Atina yönetimi ile barış görüşmelerinin yapılmasını istedi.

CHP Lideri, o günlerde "Bir Türk-Yunan savaşı her iki milletin, istemediği bir şeydir. Biz bölgede barışı ve zenginliği büyütecek politikalar geliştirmeliyiz. Sorunlarımızı diplomasiyi kullanarak çözmeliyiz. Başka güçlerin Türkiye ile Yunanistan’ı savaştırmasına da seyirci olmayız." ifadelerini kullandı.

Oruç Reis'in Doğu Akdeniz'de görevinin başında olduğu günlerde Yunanistan'a zeytin dalı uzatan CHP, yaptığı son açıklamayla şaşkına çevirdi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında yapılan CHP MYK toplantısının ardından açıklama yapıldı.

ORUÇ REİS BAKIMA ALININCA

Açıklamada, Oruç Reis'in Antalya'ya dönerek bakıma alınması "taviz" olarak değerlendirildi.

CHP'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi'nin Antalya açıklarında demirlemesi bir taviz olarak değerlendirilmektedir. CHP olarak hükümeti, haklı davalarımızda taviz vermemeye çağırıyoruz."