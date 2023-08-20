CHP Osmangazi İlçe Kongresi'nde HDP gerginliği: Bu millet aptal değil CHP Osmangazi İlçe Kongresi'nde gergin anlar yaşandı. Konuşma yapan bir delegenin seçimlerinin kaybedilme nedenini HDP'ye bağlaması üzerine salon tepki gösterdi. Delege ise bu kafayla gidilmesi halinde seçim kazanamayacaklarını ifade etti.

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ensonhaber.com

Seçimlerin üzerinden 2 buçuk ay kadar zaman geçti.

Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimlerden bir kez daha zaferle ayrılmasının ardından muhalefet partiler birbirine girdi.

CHP'de 'liderlik' savaşları başlarken seçimlerde Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen HDP'ye ise tepkiler yükselmeye devam ediyor.

Muhalefette HDP çatlağı

HDP ile ittifak yapılması gerektiğinin belirten muhalefet cephesinden bazıları ise tepki görmeye devam ediyor.

Bunun bir örneği ise bugün yaşandı.

CHP'de Bursa Osmangazi İlçe Kongresi bugün gerçekleştirildi.

Kongrede HDP ile işbirliği tartışması

Kongreye ise delegelet arasında HDP ile yapılan ittifak tartışmaları damga vurdu.

HDP sözleri tansiyonu artırdı

Kongrede söz alan delege Nedret Yayla’nın "Kılıçdaroğlu, HDP ile anlaşma yaptı ne vaat etti çok merak ediyorum. Gerek var mıydı bu anlaşmaya" sözleri salonda tansiyonu artırdı.

"HDP yandaşları buralara girmiş"

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimleri’nin kaybedilmesine yönelik eleştirilerde bulunan Yayla, "HDP ile işbirliği" ifadelerinin ardından gelen tepkilere "HDP yandaşları buraya girmiş" sözlerini sarf edince salondaki partililer tepki gösterdi.

"Bu kafayla gidilirse biz seçim falan kazanamayız"

Bağrışmalara rağmen partiye yönelik tepkisini sürdüren Yayla şunları söyledi:

İşte demokratların halini görüyoruz, HDP ile iş tut sonra seçimleri kazan. Arkadaşlar bu halk aptal değil, bu kafayla gidilirse biz seçim falan kazanamayız.

Salondan çıkarıldı

Partililer ile delege arasında kısa süren bir gerginlik yaşanırken, Yayla, konuşmasının ardından salondan çıkarıldı.