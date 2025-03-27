Haberler



Gündem



CHP PM, Ekrem İmamoğlu'nun adaylığını ve kurultay kararını onayladı

CHP PM, Ekrem İmamoğlu'nun adaylığını ve kurultay kararını onayladı Cumhuriyet Halk Partisi, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından yeni yol haritasını belirlemek üzere bugün toplandı. CHP Parti Meclisi, olağanüstü kurultayı ve Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığını onayladı.