CHP PM, Suriye gündemiyle toplanacak

ANKA

Muhaliflerin Şam'da Beşar Esad yönetimini devirmesinin ardından Suriye’deki hareketlilik devam ediyor.

CHP, ilk gelişmelerin ardından Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında Dış Politika ve Milli Güvenlik Danışma Kurulları’nı toplayarak konuya ilişkin yol haritasını konuştu.

MİLLETVEKİLLERİ BİLGİLENDİRİLDİ

Ardından TBMM’de yapılan kapalı toplantıyla milletvekillerinin bir kısmı Suriye konusunda bilgilendirildi.

SALI GÜNÜ TOPLANACAKLAR

CHP PM, 17 Aralık Salı günü saat 13.30’da Suriye özel gündemiyle toplanma kararı aldı.

“Uluslararası Gelişmeler Işığında Dış Politika” başlığıyla yapılacak PM toplantısında PM üyeleri, Suriye konusunda bilgilendirilecek.

SUNUM YAPACAKLAR

CHP Lideri Özel’in başkanlık edeceği toplantıda, Dışişleri Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Uzgel ve Milli Savunma Bakanlığı’ndan (MSB) Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu sunum yapacak.

MYK AYNI GÜN YAPILACAK

Ayrıca haftalık rutin MYK toplantısı da aynı gün yapılacak.

Hafta içinde milletvekillerinin kalan kısmının ikinci bir kapalı grup toplantısıyla Suriye gündemli bir araya gelmesi de bekleniyor.