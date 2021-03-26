CHP'nin sağ eksene kaydığı yönündeki eleştirileri değerlendiren Kemal Kılıçdaroğlu, herkesle diyalog kurmaya devam edeceklerini söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunumuyla ekrana gelen Çalar Saat programına konuk oldu.

Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan CHP Lideri, muhtarlara yardımcı vereceği söylemini yineledi.

Kılıçdaroğlu, muhtarlara ek bütçe vereceğini de söyledi.

Gazeteci İsmail Küçükkaya, ardından Ensonhaber'in manşetini Kemal Kılıçdaroğlu'na sordu.

CHP BENİM PARTİM DEĞİL, HALKIN PARTİSİ

İsmail Küçükkaya'nın "Ensonhaber'de gördüm.. Partiyi siz merkeze mi çekiyorsunuz, sağa mı çekiyorsunuz, sol değerler vs.. Bunu nasıl özetlersiniz?" şeklindeki sorusu üzerine Kemal Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"Parti adı üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi. Parti halkın partisi. Benim partim değil. Halkın partisi ne demektir? Halkın her kesimiyle diyalog kuran parti demektir. Herkesin sorunuyla ilgileniyoruz. Efendim yok sağa kaydı, yok sola kaydı, yok ortaya kaydı... CHP geniş kitlelere açılıp, bütün sosyal kimliklerle ilişki kurduğu andan itibaren rahatsızlıklarını dile getiriyorlar. "

CHP sağ eksene kayıyor eleştirileri Kılıçdaroğlu'na soruldu VİDEO





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