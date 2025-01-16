Haber Merkezi

Dikkatler her yıl onlarca cana mal olan sahte içkiye çevrildi...

Son zamanlarda sahte içkiden ölenlerin oranı artmaya başladı.

Bir yılda yapılan operasyonlarda 600 ton sahte alkol ele geçirilirken uzmanlar, genellikle merdiven altı satılan bu zehirlere karşı uyarıyor.

SON 3 GÜNDE 23 CAN KAYBI

İstanbul’da son 3 günde sahte içkiden zehirlenenlerin sayısı 66’ya, ölenlerin sayısı ise 23’e yükseldi.

32’si yoğun bakımda olmak üzere 40 kişinin hastanede tedavisi devam ederken, 3 kişi taburcu edildi.

MECLİS GÜNDEMİNE TAŞINDI

Can kayıpları her geçen gün artarken sahte alkol konusu Meclis gündemine de taşındı.

BAKAN YERLİKAYA'YA SORU ÖNERGESİ YÖNELTTİ

CHP İstanbul Milletvekili ve KİT Komisyonu üyesi Ali Gökçek, son 48 saatte 23 kişinin sahte içki sebebiyle hayatını kaybetmesi üzerine İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya bir soru önergesi yönelterek konuya dikkat çekti.

ALKOL İÇİN VERGİ İNDİRİMİ İSTEDİ

Gökçek, "Vatandaşları ucuz alternatif aramaya sevk eden yüksek vergileme konusunda bir adım atmayı düşünüyor musunuz?" sorusunu yönelterek hükümetten alkol konusunda vergi indirimi istedi.

"SAĞLIĞI TEHDİT EDEN YÖNTEMLER ORTAYA ÇIKTI"

CHP’li Gökçek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Son aylarda, başta İstanbul olmak üzere, ülke genelinde sahte alkollü içeceklerden kaynaklı ölümlerde tehlikeli bir artış yaşanmaktadır. Denetimlerin yetersizliği, kaçakçılıkla mücadelenin gerektiği gibi gerçekleştirilmemesi, yüksek vergi oranları, ortaya çıkan fahiş fiyatlama vatandaşların sağlığını tehdit eden yöntemlerin hayata geçirilmesine sebep olmaktadır. Ortaya çıkan vahim tablonun son yansıması ise son 48 saatte toplam 66 alkol zehirlenmesi vakası sonucunda zehirlenenlerden 23’ünün vefat etmesi ve onlarca kişinin hastanelerde tedaviye alınması ile İstanbul’da görülmüştür.

SORULAR YÖNELTTİ

Sahte içki konusunun bir halk sağlığı sorununa dönüştüğünü belirten CHP’li Gökçek, Bakan Yerlikaya’ya şu soruları yöneltti:

- Sahte alkollü içecek üretimini ve dağıtımını önlemek için son 1 yılda İstanbul ilinde ve ülke genelinde gerçekleştirilen operasyon sayısı ve bu operasyonlarda ele geçirilen kaçak içki miktarı nedir?



- Sahte alkollü içecekler konusunda halkı bilinçlendirici ne gibi çalışmalar yapmayı düşünüyorsunuz?



- Son 1 yılda sahte alkollü içecek tüketimi sebebiyle hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı kaçtır?



- Vatandaşları ucuz alternatif aramaya sevk eden yüksek vergileme konusunda bir adım atmayı düşünüyor musunuz?







