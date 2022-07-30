CHP Salı Toplantıları'na başlıyor: İlk adres Erzurum

TBMM'nin tatile girmesiyle her hafta salı günü bir ilde toplantı kararı alan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Erzurum Kongresi'nin yıldönümünde ilk toplantıyı Erzurum'da yapacak.

TBMM 2 Temmuz'da tatile çıktı.

Meclis Ekim ayında açılana kadar CHP grup toplantılarını "Salı Toplantıları" adı altında her hafta farklı bir ilde düzenleyecek.

AA'nın haberine göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, konuya ilişkin kurmaylarına talimatını verdi.

Sembolik başlangıç

Bu kapsamda çalışma yürüten CHP yönetimi, ilk toplantıyı sembolik bir şehirde ayarladı.

Buna göre ilk toplantı 23 Temmuz-7 Ağustos tarihleri arasında yıldönümü olan ve milli mücadelenin ilk kongresi iteliğindeki Erzurum Kongresi'nin yapıldı şehirde düzenleniyor.

2 Ağustos'ta Erzurum'a gidecek

Kılıçdaroğlu, 2 Ağustos Salı günü Erzurum'a giderek ilk olarak esnaf ziyaretinde bulunacak, saha çalışması yapacak.

Daha sonra bir otelde halka açık olarak, TBMM'deki grup toplantı saati olan 13.30'da grup toplantısı gerçekleştirecek. Grup toplantısına halkın yanı sıra sivil toplum kuruluşları, muhtarlar ve kanaat önderleri de katılacak. Kılıçdaroğlu, grup konuşmasının ardından basına kapalı olarak soruları cevaplayacak.

MYK toplantısı da Erzurum'da

Grup toplantısının ardından Kılıçdaroğlu, milletvekilleri ile saha çalışmasına katılacak. CHP'nin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı da saat 16.30'da Polat Otel'de gerçekleştirilecek.

Kılıçdaroğlu'nun Erzurum programı, kanaat önderleriyle yapacağı toplantıyla sona erecek.

İkinci toplantı ve PM, Edirne'de

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, salı toplantılarının ikincisini ise 9 Ağustos Salı günü Edirne'de düzenleyecek. Kılıçdaroğlu ayrıca Edirne'de, CHP'nin olağan Parti Meclisi toplantısına da başkanlık edecek.

Kılıçdaroğlu, sonraki salı Yalova'da, daha sonra ise Afyonkarahisar'da olacak. Kılıçdaroğlu'nun eylül ayında ise Giresun, Sakarya, Elazığ ve Tokat'a gitmesi planlanıyor.