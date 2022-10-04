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CHP'nin başörtüsü teklifi, Hürriyet'in manşetini hatırlattı

CHP'nin başörtüsü teklifi, Hürriyet'in manşetini hatırlattı

Yaklaşan seçimler öncesi iktidara alternatif üretemeyen CHP, bu kez de geçmişinde kavgalı olduğu başörtüsünü seçim malzemesi yapmayı planlıyor.