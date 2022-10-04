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    CHP'nin başörtüsü teklifi, Hürriyet'in manşetini hatırlattı

    CHP'nin başörtüsü teklifi, Hürriyet'in manşetini hatırlattı

    Yaklaşan seçimler öncesi iktidara alternatif üretemeyen CHP, bu kez de geçmişinde kavgalı olduğu başörtüsünü seçim malzemesi yapmayı planlıyor.
    • Haber Merkezi
    • 04.10.2022 - 00:39
    • Güncelleme : 04.10.2022 - 00:56
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    Seçime aylar kala CHP'nin sağ kesimi ikna çabalarına bir yenisi daha eklendi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, başörtüsünü yasal güvenceye almak için kanun teklifi vereceklerini açıkladı.

    Halbuki başörtüsü, AK Parti'nin çabalarıyla zaten artık anayasal güvence altında.

    Bunun yanında CHP'liler, 28 Şubat dönemi ve sonrasında medya eliyle attırdıkları manşetleri unutturmaya çalışıyor.

    Özkök'ün Hürriyet'i "411 EL KAOSA KALKTI" manşeti atmıştı

    Ertuğrul Özkök'ün o dönem başında olduğu Hürriyet'te, AK Parti'nin başörtüsünü anayasal güvenceye aldığı değişikliği eleştirilerek, "411 EL KAOSA KALKTI" manşeti atılmıştı.

    Ertuğrul Özkök, şimdilerde başörtüsünün sorun olmaktan çıkmasından memnun olduğunu söylese de, bu kez de başörtülü olmayanlara ayrımcılık yapıldığı iddiasında.

    CHP nin başörtüsü teklifi, Hürriyet in manşetini hatırlattı #1


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