CHP, Siber Güvenlik Kanunu'nu AYM'ye götürecek

ANKA

Geçtiğimiz günlerde siber güvenliği sağlayacak olan Siber Güvenlik Kanun teklifi, TBMM'de kabul edilerek yasalaştı..

Teklifle birlikte siber güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmalarda öncelikle yerli ve milli ürünler tercih edilecekken, sır saklama yükümlülüğünü yerine getirmeyenler veya görev ve yetkilerini kötüye kullananlar da 8 yıla kadar hapis cezası alacak.

Siber Güvenlik Kanunu'nun yasalaşmasının ardından CHP'den bir hamle geldi.

CHP AYM'YE GİDİYOR

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Siber Güvenlik Kanunu'ndaki bazı hükümlerin Anayasa'ya aykırı olduğunu ifade etti.

"BÖYLE OLMAMALIYDI"

Kanunu Anayasa Mahkemesi'ne götüreceklerini söyleyen Emir, şu ifadeleri kullandı:

Yasalaşan siber güvenlik teklifi son derece önemli sorunlar içeren ve bizim siber güvenliğimize katkı vermeyecek bir yasa teklifi. Bizim bu kanunun ruhuna ve kapsamına esaslı eleştirilerimiz vardı ve bu eleştirilerimizi komisyon aşamasında da genel kurul aşamasında da ısrarla söyledik. Türkiye'nin değişen çağa göre bir siber güvenlik yasasına ihtiyacı var ama bu siber güvenlik yasasının kapsamı böyle olmamalıydı, başkanlığın kuruluşu böyle olmamalıydı ve yetkileri de böyle olmamalıydı.



Hukuk devletinde, Türkiye Cumhuriyeti gibi yüz yıllık bir devlette kurumların nasıl çalışacağı, nasıl işleyeceği, nasıl etkinleştirileceğinin çok daha ayrıntılı düşünülmüş olması gerekirdi ama kanunun bütününe baktığımızda sorunlu bir yasa olduğunu açıkça söylemek gerekiyor. Ama içinde öyle maddeler vardı ki asla kabul edemeyeceğimiz maddelerdi. Komisyonda da genel kurul aşamasında da çok sert direnişimizi gösterdik. Bunlardan birincisi siber güvenlik Başkanı'nın talimatı ile kişilerin veya kurumların verilerine el koyma yetkisi olacak şey değil. Çünkü hukuk devleti diyorsanız bir devlete kişilerin dokunulmazlığı vardır. Ancak hakim kararı veya acil durumlarda ivedilikle hakim kararı almak şartıyla cumhuriyet savcısının talimatıyla olabilecek bir şeyi bir bürokratın, başkanın yetkisine bağlamak olacak şey değildi. Bunu bizim direncimiz karşısında değiştirmek durumunda kaldılar. Yine veri sızıntısı iddiasında bulunan kişilerin 3 yıl ile 5 yıl arasında hapis cezasıyla tazik edilmeleri hükmü vardı. Oysa bu gerçekten akıl almaz bir madde.

"ZATEN DEZENFORMASYON YASASI VAR, OLACAK ŞEY DEĞİLDİ"