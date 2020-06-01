CHP sigaraya vergi gelmesini eleştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Vergiyi sigaraya bindireceğiz" sözlerini değerlendiren CHP Sözcüsü Öztrak, 20 dal sigaradan 18'inin vergi olduğunu söyledi.

Türkiye'de sigara kullanımının azalması için elinde geleni yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sigaraya karşı mücadelede kararlılığını gençlerle yaptığı görüşmede bir kez daha ortaya koydu.

"VERGİYİ SİGARAYA BİNDİRECEĞİZ"

Erdoğan, "Biz vergiler içerisinde zaten en çok vergi yükünü, sigaraya yüklüyoruz. Acaba ne derler diye de düşünmüyoruz. Çünkü biz, sigara müptelası olan vatandaşlarımızı çok seviyoruz. İstiyoruz ki, sigara fiyatlarını artıralım belki yavaş yavaş kaçarlar diye düşünüyoruz. Fakat yine de kaçmıyorlar nedense. Ama biz yine vergiyi sigaraya bindireceğiz. Böylece de buna devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bu sözlere ilişkin CHP'den açıklama geldi.

20 SİGARADAN 18'İ VERGİYE GİDİYOR

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Diyor ki ‘Vergileri arttıracağız’ Her yerde vergileri arttırıyorlar. Tiryakinin sayın Erdoğan'ın elinde çektiğini kimse çekmemiştir. Şu anda içtiği 20 sigaradan 18'i vergiye gidiyor. Adam tiryaki, yükleniyorsun vergiye." ifadelerini kullandı.

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