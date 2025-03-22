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Haber Merkezi

Piyonlar tekrar sahada...

Türkiye’yi 2013 yılındaki Gezi benzeri bir sarmala sokmak istiyorlar.

UYUYAN HÜCRELER HAREKETLENDİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından uykudaki hücreler yeniden hareketlendi.

Her ne kadar karanlık mahfillerde Türkiye üzerine ameliyat hesapları yapılsa da devlet de olan bitenin farkında.

CHP KAOSA SÜRÜKLÜYOR

Dünyada birçok ülkede sokak eylemcilerinin kendi ülkelerinin huzuruna verdiği zararlar hafızalarda yerini korurken CHP Genel Başkanı Özgür Özel de son çağrısıyla Türkiye'yi ateşe sürükleme peşinde.

ÇAREYİ SOKAKTA BULDULAR

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturmasında Özgür Özel, çareyi sokakları karıştırmakta buldu.

EMNİYET GÜÇLERİNİ HEDEF ALDILAR

Bu çağrıların ardından sokağa inen marjinal gruplar başta emniyet güçlerimiz olmak üzere kamu mallarını hedef aldılar.

İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere pek çok kentte toplanan maskeli gruplar, polise taş ve yabancı cisimler atarak saldırıyor.

Polis ekipleri TOMA ile marjinal örgütleri dağıtmaya çalışırken, olaylarda çok sayıda emniyet personeli yaralandı.

343 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dün gece İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Çanakkale, Eskişehir, Konya ve Edirne’de meydana gelen eylemlerde 343 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

"PROVOKASYON PEŞİNDE KOŞANLARA FIRSAT VERİLMEYECEK"

Bakan Yerlikaya, "Toplumsal düzeni bozmaya, milletimizin huzurunu ve güvenliğini tehdit etmeye, kargaşa ve provokasyon peşinde koşanlara asla fırsat verilmeyecek, kesinlikle göz yumulmayacaktır" ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, ayrıca huzur ver güvenliği teminatı olan polislerin gece gündüz demeden görevinin başında olduğunu vurguladı.