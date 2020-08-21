CHP, sondaj çalışmalarını masraf olarak görmüştü

Türkiye'nin petrol ve doğalgaz için çalışmalara başladığı dönemde açıklama yapan CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, milyarlarca doların israf edildiğini savunuyordu.

Türkiye, milli enerji döneminde yaptığı çalışmalarda başarılı sonuca ulaştı. Sondaj gemimiz Fatih, Karadeniz'deki dokuzuncu sondajında 320 milyar metreküplük doğalgaz rezervine ulaştı.

Bu başarı, Türkiye'nin sondaj çalışmalarını başlattığı günlerdeki tartışmaları da akıllara getirdi.

"GÜNLÜK MASRAF 50 BİN DOLAR"

Akdeniz’de arama çalışması yapan bir geminin günlük maliyetinin yaklaşık 50 bin dolar olduğunu ifade eden CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, "Erdemli ve Alanya kuyularından anlaşılacağı üzere diğer kuyulardan da bir sonuç alınamaması durumda toplamda tüm maliyetler hesaplandığında, yaklaşık 2 milyar doların Akdeniz’in derin sularına gömülecektir." ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan: Karadeniz'de 320 milyar metreküplük doğalgaz bulduk VİDEO

CHP petrol arama çalışmalarına karşı çıktı haberi