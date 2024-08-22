CHP Sözcüsü Deniz Yücel, WhatsApp hesabının çalınmasına ilişkin tüm süreci anlattı CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, WhatsApp hesabının nasıl çalındığına ilişkin sosyal medya hesabından tüm süreci paylaştı.

Haber Merkezi

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, geçtiğimiz günlerde X hesabından bir duyuru yaptı.

Yücel yaptığı duyuruda WhatsApp hesabının ele geçirildiğini, mesaj ve aramaların dikkate alınmaması gerektiğini söyledi.

Yücel son yaptığı paylaşımda ise hesabın çalınmasına ilişkin tüm süreci anlattı ve güvenlik açığı nedeniyle Turkcell'e dava açacağını söyledi. Yücel’in açıklamaları şöyle:

"KULLANDIĞIM NUMARAYA YENİ BİR SIM KART ÇIKARILDI"

Hangi yöntemle olduğu henüz tespit edilememiş olmakla birlikte, kimlik bilgilerimi ele geçiren kişi ya da kişilerce, 19 Ağustos 2024 tarihinde, saat 14:40’da kullanmakta olduğum operatörün bir iletişim merkezi aracılığıyla, benim kimlik bilgilerimle, benmişim gibi davranılarak, üzerime tanımlı 25 yıldır kullandığım numarama yeni bir SIM kart çıkarılmıştır. Ve benim telefonumda takılı olan SIM kart otomatik olarak kullanıma kapanmıştır.

"KOPYA SIM KART İLE WHATSAPP'A GİRİŞ YAPILDI"

Bu SIM kart aracılığıyla Whatsapp'ıma giriş yapılarak, önce profil fotoğrafım değiştirilerek Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafı profil fotoğrafı yapılmış, daha sonra hesabımda ekli kişilere ya da gruplara Alpay Özalan'ın fotoğrafı gönderilerek altına "Alpay Özalan size de mi yumruk atsın?" şeklinde mesajlar gönderilmiştir.

"BU SALDIRI DENİZ YÜCEL'E YÖNELİK BİR SALDIRI DEĞİLDİR"

Bu saldırıyı fark ettiğimiz andan itibaren öncelikle telefon rehberimde kayıtlı ve Whatsapp hesabımda ekli kişilerin zarar görmemesi için sosyal medya üzerinden bir uyarı mesajı yayınladık.



Daha sonra gerekli girişimleri yaparak WhatsApp hesabımın kullanılmasını durdurduk. Şu an WhatsApp hesabımın aktivasyonu gerekli yazışmalar sonucunda durdurulmuş, sorunu gidermeye yönelik resmi yazışmalarımız ise devam etmektedir. Bu olay benim veya partimizin bir güvenlik zafiyetinden kaynaklanmamıştır.



Bu saldırı sadece Deniz Yücel’e yönelik bir saldırı değil, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı, Parti Sözcüsü ve Milletvekili görevlerinde bulunmam nedeniyle yapılmış bir saldırıdır.

"KİMSE GÜVENDE OLAMAZ"

Ana Muhalefet Partisi Sözcülüğü, Genel Başkan Yardımcılığı ve Milletvekili görevlerinde bulunan birinin üzerine hukuk dışı bir şekilde SIM kart çıkarılabiliyorsa bu ülkede kimsenin haberleşme hürriyeti, kişisel verileri ve bilgileri güvende değildir. Bunun takdirini kamuoyuna bırakıyorum.

"SUÇ DUYURUSU VE TAZMİNAT DAVASI AÇACAĞIM"

Kimlik bilgilerimi temin ederek, hukuk dışı yöntemlerle Watsapp'ımı ele geçiren kişi ya da kişiler hakkında, ayrıca bu olayın yaşanmasında kusuru veya ihmali bulunan kişiler hakkında kişisel verilerin ele geçirilmesi, bilişim suçları ve haberleşme hürriyetinin ihlali suçlarından Savcılığa suç duyurusunda bulunacağım.



Ayrıca kullanmakta olduğum operatöre ait iletişim merkezi aracılığıyla gerçekleşen bu saldırı hakkında Turkcell’e de maddi ve manevi tazminat davası açacağımı ifade etmek isterim.

"HER TÜRLÜ MÜCADELEYİ VERECEĞİM"