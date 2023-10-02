CHP Sözcüsü Faik Öztrak Ankara saldırısında hükümeti suçladı Yerel seçimler öncesi HDP'yi küstürmeme derdindeki CHP'de Sözcü Faik Öztrak, Ankara'daki saldırı için iktidarı üstü kapalı itham ederken, saldırı için 'tiyatro' imasında bulundu.

ensonhaber.com

Türkiye bir kez daha PKK terör örgütünün hain saldırısı ile karşı karşıya geldi.

Kayseri'de 6 aylık bir bebeği babasız bırakan 2 cani, öldürdükleri 24 yaşındaki veterinerin ticari aracıyla Ankara'ya geldi.

Burada İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü kapısındaki polisleri hedef alan hain PKK'lılardan biri kendini patlattı diğeri polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi.

Konuya ilişkin soruşturma ve çalışmalar devam ederken partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyen CHP Sözcüsü Faik Öztrak, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

PKK'yı bıraktı hükümeti eleştirdi

PKK ve onun siyasi uzantısı olan HDP'den yerel seçimlerde beklenti içinde olan CHP'li Öztrak, suçlamasını bunlara değil, hükümete yöneltti.

Hain saldırının hükümetin kontrolü altına gerçekleştirildiği gibi akılalmaz ve çirkin bir imada bulunan Öztrak, hedefi şaşırdı.

Öztrak'tan terör saldırısı için 'tiyatro' iması

Seçim öncesinde 6'lı masanın altında PKK'nın uzantısı HDP ile yaptıkları ortaklığı unutmuş görünen Öztrak, şöyle konuştu: