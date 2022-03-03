CHP Sözcüsü Faik Öztrak: Enflasyonda görülmemiş rekorlar kırılıyor

Twitter hesabından enflasyona yönelik açıklama yapan CHP’li Öztrak, “Üretici ve tüketici fiyatları arasındaki fark 51 puan. Böyle bir makası daha önce hiç yaşamadık” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Faik Öztrak, Türkiye İstatistik Kurumu'nca (TÜİK) açıklanan enflasyon rakamlarına ilişkin Twitter hesabı üzerinde değerlendirmede bulundu.

2002'de 29,75 olan tüketici enflasyonunun 2022 Şubat'ta yüzde 54,44, yine 2002'de 30,84 olan üretici enflasyonun ise yüzde 105,01 olduğunu hatırlatan Öztrak, son 27 yılın en yüksek enflasyonunun yaşandığını söyledi.

“ENFLASYONDA GÖRÜLMEMİŞ REKORLAR KIRILIYOR”

Türkiye'nin çok acil enflasyonla mücadele programına ihtiyaç duyduğunu belirten Öztrak, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

“Bugün, tüketicide son 20 yılın, üreticide son 27 yılın en yüksek enflasyonunu yaşıyoruz. Gençlerimiz hayatlarında ilk kez 3 haneli enflasyonla tanıştı. Enflasyonda görülmemiş rekorlar kırılıyor. Üretici ve tüketici fiyatları arasındaki fark 51 puan. Böyle bir makası daha önce hiç yaşamadık.





“ENFLASYON CEPHESİNDE UMUT YOK”

Üreticiden, tüketiciye doğru korkunç bir enflasyon tsunamisi geliyor. Ne yazık ki ilerleyen günler için de enflasyon cephesinde umut yok. Üreticiden tüketiciye vuran enflasyon tsunamisi, çekirdek enflasyonun artışını sürdürmesi, savaşla beraber emtia ve enerji fiyatlarındaki artış enflasyonda bugünlerin daha iyi günlerimiz olduğunu gösteriyor."

“TÜRKİYE'NİN DÜZLÜĞE ÇIKMASI İÇİN 3 YENİ K'YA İHTİYAÇ VAR”

CHP'li Öztrak, Türkiye'nin çok acil enflasyonla mücadele programına ihtiyacının bulunduğunu kaydederek, "TCMB'nin başına ehil isimlerin atanması, TCMB'nin elindeki araçları serbestçe kullanması başta olmak üzere, ekonomide güven artırıcı adımların hızla atılması gerekiyor. Mevcut hükümet ise bunları yapamaz. Türkiye'nin düzlüğe çıkması için 3 yeni K'ya ihtiyaç var; 'Yeni Kadrolar', 'Yeni Kurallar', 'Yeni Kurumlar'. Milletimizin teveccühüyle tüm bunları yaparak, ülkemizi içine düşürüldüğü çukurdan çekip, çıkaracağız. Biz hazırız, milletimiz hazır.” dedi.