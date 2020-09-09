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    CHP Sözcüsü Faik Öztrak, koronavirüse yakalandı

    CHP Sözcüsü Faik Öztrak, koronavirüse yakalandı

    Öztrak, kendisiyle maskesiz temasta bulunanların test yaptırmasını istedi.
    • AA & Ensonhaber
    • 09.09.2020 - 17:11
    • Güncelleme : 09.09.2020 - 17:11
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    CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

    Sözcü Öztrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

    Çalışmalarını bir süre evden yürüteceğini belirten Öztrak, son dönemde kendisiyle temasta bulunanlara seslenerek, şu ifadeleri kullandı:

    "KORONAVİRÜS TESTİM POZİTİF ÇIKTI"

    "Yaptırdığım koronavirüs testinin pozitif çıktığını az önce öğrendim. Sağlık durumum şu an gayet iyi. Fakat birkaç hafta evden çalışacağım.

    Arayıp soran herkese çok teşekkür ederim. Yakın zamanda benimle maskesiz temasta bulunanların test yaptırmasını rica ediyorum."

    CHP Sözcüsü Faik Öztrak, koronavirüse yakalandı #1

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