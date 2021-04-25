CHP Sözcüsü Faik Öztrak, ’soykırım’ sözleri için AK Parti’yi suçladı

ABD Başkanı Joe Biden’a tepki gösteren CHP Sözcüsü Faik Öztrak, ardından iktidarı suçlayıcı ifadelere yer verdi ve “AK Parti iktidarının basiretsiz dış politikası” dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, önceki gün 1915 olayları için skandal bir ifadeye imza attı.

‘Soykırım’ kelimesini kullanan Biden, “Her yıl bugün, Osmanlı dönemi Ermeni soykırımında ölenlerin hayatlarını hatırlıyor ve böyle bir zulmün bir daha meydana gelmemesi için kendimizi yeniden taahhüt ediyoruz” açıklamasını yaptı.

BÜYÜKELÇİ ÇAĞIRILDI

ABD tarihinin en yaşlı başkanının bu sözlerine, Türkiye’den hemen tepkiler yükseldi.

Hükümet kanadı son olarak ABD Büyükelçisi David Satterfield’ı Dışişleri Bakanlığı'na çağırarak, Biden’ın açıklamasının kabul edilemez olduğunu anlattı.

AK PARTİ’Yİ SUÇLADI

ABD Başkanı’nın skandal açıklaması ana muhalefetten de tepki geldi, ancak, Biden’ın sözleri için AK Parti suçlandı.

“BASİRETSİZ DIŞ POLİTİKA…”

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, “Biden'ın açıklaması büyük bir yanlış olarak tarihe geçmiştir. Türkiye aleyhine alınan kararlar ve yapılan açıklamalar, AK Parti iktidarının basiretsiz dış politikasının Türkiye’yi getirdiği noktayı göstermesi bakımından ibret vericidir.” dedi.