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    Faik Öztrak'tan büyük gaf

    CHP MYK'sı sonrasında açıklamalarda bulunan Öztrak, büyük bir gaffa imza attı. Öztrak, "Ülkemizin önündeki en önemli sorun genel başkanımız" ifadelerini kullandı.
    • Haber Merkezi
    • 13.04.2022 - 15:06
    • Güncelleme : 13.04.2022 - 15:20
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    Faik Öztrak'tan büyük gaf

    CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.

    CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP MYK'sı sonrası basın toplantısı düzenledi.

    Sözcü Öztrak enflasyonun, işsizliğin, Türkiye'de görülmemiş bir sefalete sebep olduğunu ve ülkede açlığın başladığını savunarak sözlerini devam ettirirken beklenmedik bir gelişme yaşandı.

    Parti merkezinde gündeme ilişkin açıklamalar yapan Öztrak, büyük bir gafa imza attı.

    "En önemli sorun genel başkanımız"

    Öztrak, "Ülkemizin önündeki en önemli sorun, genel başkanımız." ifadelerini kullandı.

    Beklenmeyen gafın ardından konuşmasına devam eden Öztrak'ın o anları, sosyal medyada da çokça konuşuldu.

    Faik Öztrak tan büyük gaf #1


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