CHP, Sultanahmet'i müze yapma teklifinde geri adım attı

CHP'li İbrahim Özden Kaboğlu, Sultanahmet'in de müze yapılması gerektiğini söyledi. CHP'li Özgür Özel, bu sözleri düzeltmek zorunda kaldı

TBMM Genel Kurulu'nda konuşan CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Özden Kaboğlu, Ayasofya'nın müze olarak kalmasını hatta Sultanahmet Camii'nin de müze yapılması gerektiğini söyledi.

CHP'li vekil, "Benim görüşüme göre Topkapı Sarayı da müze olarak korunmalı, Ayasofya da müze olarak korunmalı, hatta Sultanahmet de müze olmalı. Çünkü bunlar artık bizim kendi şeyimiz değil, kendimize özgü değil, insanlığın ortak mirasıdır bunlar." şeklinde konuştu.

Tepkilere neden olan bu açıklamayı düzeltme görevi CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e verildi.

CHP'li Özel, "Ne Sultanahmet'in ne tarihi değeri olan herhangi bir camimizin ibadete kapatılıp da müze yapılması gibi bir şeyin düşünülmesi dahi söz konusu değildir. Hocanın da söylediği; müze statüsünde korunması lazım. Cami olmaktan çıkarılmak gibi bir şey yok. Ayasofya için de söylediğimiz; müze statüsünün devam etmesi lazım. " şeklinde konuştu.

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CHP'li Kaboğlu: Sultanahmet de müze olsun haberi