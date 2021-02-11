CHP Sultanbeyli İlçe Yönetimi düştü

CHP Sultanbeyli İlçe Yönetimi, 9 yöneticinin istifasıyla düştü. Sosyal medyadan açıklama yapan İlçe Başkanı Hayati Bozkaya, sırtlarından vurulduklarını söyledi.

Başta Muharrem İnce olmak üzere 3 vekilin yönetime başkaldırıp istifa ettiği CHP'de, ilçe teşkilatlarında da istifalar başladı.

Muharrem İnce'nin kuracağı partiye katılmak üzere birçok milletvekilinin ayrılığı beklenirken, istifalar İstanbul'da Sultanbeyli İlçe Yönetimi'nden geldi.

SULTANBEYLİ YÖNETİMİ DÜŞTÜ

İlçede, 9 yöneticinin istifa etmesi sonucunda yönetim düştü.

Konuyla ilgili açıklama, CHP Sultanbeyli İlçe Başkanı Hayati Bozkaya'dan geldi.

"MENFAATLERİ UĞRUNA İSTİFA ETTİLER"

Yönetimden istifa edenlerin menfaatleri uğruna istifa ettiklerini ve bu yaptıklarının siyasi bir yanlış olduğunu söyleyen Bozkaya, kalanlarla mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

"SIRTIMIZDAN VURULDUK"

Bozkaya'nın sosyal medyadan yaptığı açıklama şöyle:

"Sultanbeyli Kamuoyunun bilgisine,

An itibariyle CHP Sultanbeyli İlçe Yönetimimiz, 9 yöneticinin istifası sonucu düşmüştür. Yapılan bu siyasi yanlış, bugün hem örgütümüze hem Sultanbeylimize büyük zarar vermiştir, vermeye de devam edecektir.

Bugüne kadar yapmış olduğumuz çalışmaların, almış olduğumuz kararların sonuna kadar dimdik arkasındayım. Bugün bu insanlara bizler güvendik sırtımızdan vurulduk, yarın bu insanlara başkaları da güvenecek onları da sırtlarından vuracaklardır.

Bizleri tek üzen şey vermiş olduğumuz emeklerin ve mücadelenin tek gecede hiç edilmesidir. Sultanbeyli'de yakalamış olduğumuz siyasi ivme'yi, bu arkadaşlar çıkarları ve menfaatleri uğruna maalesef ki aşağı doğru çekmişlerdir.

Partimizin daha fazla zarar görmemesi adına çok fazla açıklamada bulunmayacağım. İnanıyorum ki Sultanbeylimizin kıymetli Cumhuriyet Halk Partisi örgütü, bugün yapılanları görecek ve zamanı geldiğinde gereken cevabı verecektir.

Allah'a şükür ki başımız her zaman dik, alnımız her zaman ak.

Bizler yol arkadaşlarımız ile birlikte mücadelemize devam edeceğiz. Herkese selamlar ve saygılar diliyorum."