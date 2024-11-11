CHP tam kadro sahaya iniyor

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CHP’de Genel Başkan dahil tüm kadronun, 16-17 Kasım tarihlerinde 2 gün boyunca 81 ili dolaşması öngörülüyor.

Hazırlanan çalışmaya göre; PM, MYK, milletvekillerinden oluşan yaklaşık 175 kişi aynı hafta sonu 81 ili dolaşacak.

Partili kaynakların aktardığına göre bir değişiklik olmazsa saha çalışması 16-17 Kasım gibi planlanıyor. CHP heyetleri; çarşı, pazar, market gezecek, vatandaşı dinleyecek. Partili kaynakların aktardığına göre 81 ile adeta çıkartma yapılacak.

BÜTÇE ANLATILACAK

Partili kaynaklar yapılacak çalışmaya ilişkin, “Genel Başkan dahil tüm parti kadroları inecek sahaya. Bir değişiklik olmazsa 16-17 Kasım gibi planlanıyor. İki gün olacak. 81 ile gidilecek. Bütçe görüşmesi öncesi vatandaş dinlenecek. Bütçeye karşı da ona göre itiraz geliştirilecek. Meclis’te de “Bu bizim söylemimiz değil sokakta, çarşıda, pazarda dinlediğimiz vatandaşın sesini iletiyoruz’ denilecek.” değerlendirmesini yaptı.

PAZARA GİDİLECEK

Edinilen bilgiye göre bu çalışma kapsamında CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in de çarşı ya da pazarda sahanın nabzını tutması planlanıyor. Ancak Özel’in, henüz hangi ile gideceğinin belli olmadığı belirtilirken, “Muhtemelen Manisa olabilir, kendi ili olduğu için ama daha net değil.” dendi.

Kurmaylar, Türkiye’nin röntgenini çekip, ona göre bütçede konuşacaklarını ve bunu ülke gündemine getireceklerini ifade ediyor. Hem çarşı, pazarı gezeceklerini hem ana caddedeki esnafı ziyaret edeceklerini belirten kurmaylar, sokaktaki vatandaşın ne düşündüğünü soracaklarına işaret ediyor.

KARADENİZ TURU

Özel, önümüzdeki günlerde Karadeniz turuna çıkmaya hazırlanıyor. Özel’in Karadeniz programında şu an için 7 ile birden gitmesi öngörülüyor. Partili kaynaklar, Karadeniz turunun tarihinin henüz netleşmediğini ifade etti.

PROGRAMINI YENİLİYOR

CHP’de parti programını yenileme çalışmalarına da başlandı. PM üyeleri, YDK üyeleri, milletvekillerinden oluşacak heyetler parti programı yenileme çalışmaları kapsamında il ziyaretleri gerçekleştirecek. Heyetler, yapılacak saha çalışmaları sonucunda rapor hazırlayacak.

CHP MYK TOPLANACAK

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Toplantısı, bugün saat 13.00’te Genel Merkezde yapılacak. MYK’da saha çalışmalarının da gündeme gelmesi bekleniyor.