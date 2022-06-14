CHP, Tanju Özcan'ı kesin ihraç istemiyle disipline sevk etti

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilmesine karar verildi.

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, son dönemlerde yaptığı konuşmalar ve tavırları nedeniyle dikkat çekmeye başladı.

Bir meclis toplantısında el kaldıran AK Partili Hacer Çınar'a, "Bana niye el sallıyorsunuz, ben evli barklı adamım ayıp oluyor" ifadesiyle belaltı ithamlarda bulunan Özcan'a tepkiler protestoya döndü.

Belediye binası önünde kendisini protesto eden kişilere de dans ederek karşılık veren Özcan, ana muhalefet partisinin dün gerçekleşen MYK toplantısının da gündemindeydi.

İhraç istemiyle disipline sevk edildi

Gerçekleşen toplantıda tavırları nedeniyle Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilmesine karar verildi.

İthamları ve protestoya danslı cevabı gerekçe gösterildi

CHP yönetiminin ihraç istemine gerekçe olarak, meclis toplantısı sırasında el kaldıran Çınar'a söyledikleri ve bundan dolayı yapılan protestoya dans ederek karşılık vermesi gösterildi.

Tanju Özcan, protestolara dansla yanıt verdi VİDEO ARŞİV